快訊

「雙金影帝」常楓大年初六睡夢中辭世 享耆壽98歲

10點別忘記！第22期疫苗今3階段分流預約 下周開打

三星準備開放台灣地區的Galaxy Watch 4系列使用身體組成分析功能

聯合新聞網 / 楊又肇

去年推出的Galaxy Watch 4系列所搭載身體組成分析功能 (BIA)，目前終於開放台灣市場用戶更新使用。同時，三星也宣布推出新一代健康管理功能，其中包含專為所有騎士或跑者量身訂製的進階間歇訓練，並且加入全新睡眠訓練計畫 (sleep coaching program)。

在Galaxy Watch 4與Galaxy Watch 4 Classic所搭載的身體組成分析功能，標榜透過手指與手錶接觸量測15秒，即可判斷個人骨骼肌、脂肪含量、體脂、BMI身體質量指數與身體水分含量等數據，精準度更標榜高達98%，讓使用者能更深入了解自身整體健康與體適能狀態。

而此次釋出的新一代健康管理功能，則是針對跑者與騎士量身打造目標功能，讓使用者能自訂強度訓練課程輔助引導，在一系列高強度運動中穿插低強度運動，藉此達成有效目標訓練。此外，三星也將持續與adidas Running及Strava等app服務合作，協助使用者透過鍛鍊增強力量。

至於此次增加的睡眠訓練計畫，則可協助用戶培養良好睡眠習慣，其中將追蹤使用者7天以上的睡眠狀況，並且要求完成至少2項睡眠相關調查，進而分析出與使用者睡眠習慣相似的動物。

接著，訓練計畫會逐步引導使用者進行為期4到5週的睡眠訓練，其中包括各項任務、檢查清單、睡眠相關文章、冥想指南、定期報告，藉此協助改善睡眠品質。

除了針對健康項目功能更新，三星此次也推出新款Galaxy Watch 4系列錶款使用錶帶配件，包含新款勃根地紅與米白等色，並且推出全新尼龍織布錶帶款式，預計在2月底推出。

另外，Galaxy Watch 4近期也將加入支援Google Assistant數位助理服務，讓使用者在Bixby數位助理服務之外，能有更多元選擇。

此次更新預計在韓國標準時間2月10日陸續於全球各地區釋出，Galaxy Watch 4系列軟體更新可透過Galaxy Watch 4與Galaxy Watch 4 Classic的Galaxy Wearable app下載安裝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

睡眠 健康管理

延伸閱讀

三星Galaxy Watch4系列更新！將開放BIA身體組成分析

Galaxy S22系列手機 可能導入部分廢棄魚網再生材料

三星旗艦平板Galaxy Tab S8系列即將揭曉 具體細節曝光

美國AT&T門市內疑出現Galaxy S22系列手機宣傳海報

相關新聞

高資費換免費iPhone用4年OK嗎？釣出資深果粉大讚這神機耐用

你的手機可以用幾年呢？一名網友為了想要免費iPhone，綁高資費合約4年，但又質疑iPhone是否可以用那麼久，詢問網友引發熱議，不少網友認同iPhone的耐用程度，並稱「身邊一堆i6s+（iPhone 6S Plus）」。

Tobii證實與Sony洽談合作 將眼球視線追蹤技術應用於PlayStation VR 2

雖然Sony目前已經啟用PlayStation VR 2官網，但仍未公布實機具體外貌與上市細節，而以眼球視線追蹤技術聞名的Tobii，則是透露正與Sony洽談合作事宜，預計將旗下技術應用在PlayStation VR 2。

Apple產品鐫刻一數字「讓自己更珍惜」 他簡單高招引網友效仿

現代人的生活少不了3C用品，高科技雖然方便，這些東西卻也價格不斐，一旦出現損壞情形，又會讓人大傷荷包。最近有位日本網友，就想到一種方式，可以時時刻刻提醒自己要好好愛護這些高價產品。

三星準備開放台灣地區的Galaxy Watch 4系列使用身體組成分析功能

去年推出的Galaxy Watch 4系列所搭載身體組成分析功能 (BIA)，目前終於開放台灣市場用戶更新使用。同時，三星也宣布推出新一代健康管理功能，其中包含專為所有騎士或跑者量身訂製的進階間歇訓練，並且加入全新睡眠訓練計畫 (sleep coaching program)。

蘋果在美國推出名為「Tap to Pay」功能 讓iPhone變便利收款工具

先前傳出蘋果將以Mobeewave技術強化iPhone感應收款與支付功能消息後，蘋果稍早確認將推出名為「Tap to Pay」功能，讓相容此項功能的iPhone可以接受以Apple Pay、感應晶片信用卡或金融卡付款，讓iPhone可以直接變成便利的收款工具，無須安裝額外硬體。

Intel加入RISC-V國際組織 協助推動RISC-V架構處理器

RISC-V國際組織 (RISC-V International)宣布Intel以Premier成員身分加入，藉此協助推動RISC-V架構處理器發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。