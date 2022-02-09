三星準備開放台灣地區的Galaxy Watch 4系列使用身體組成分析功能
去年推出的Galaxy Watch 4系列所搭載身體組成分析功能 (BIA)，目前終於開放台灣市場用戶更新使用。同時，三星也宣布推出新一代健康管理功能，其中包含專為所有騎士或跑者量身訂製的進階間歇訓練，並且加入全新睡眠訓練計畫 (sleep coaching program)。
在Galaxy Watch 4與Galaxy Watch 4 Classic所搭載的身體組成分析功能，標榜透過手指與手錶接觸量測15秒，即可判斷個人骨骼肌、脂肪含量、體脂、BMI身體質量指數與身體水分含量等數據，精準度更標榜高達98%，讓使用者能更深入了解自身整體健康與體適能狀態。
而此次釋出的新一代健康管理功能，則是針對跑者與騎士量身打造目標功能，讓使用者能自訂強度訓練課程輔助引導，在一系列高強度運動中穿插低強度運動，藉此達成有效目標訓練。此外，三星也將持續與adidas Running及Strava等app服務合作，協助使用者透過鍛鍊增強力量。
至於此次增加的睡眠訓練計畫，則可協助用戶培養良好睡眠習慣，其中將追蹤使用者7天以上的睡眠狀況，並且要求完成至少2項睡眠相關調查，進而分析出與使用者睡眠習慣相似的動物。
接著，訓練計畫會逐步引導使用者進行為期4到5週的睡眠訓練，其中包括各項任務、檢查清單、睡眠相關文章、冥想指南、定期報告，藉此協助改善睡眠品質。
除了針對健康項目功能更新，三星此次也推出新款Galaxy Watch 4系列錶款使用錶帶配件，包含新款勃根地紅與米白等色，並且推出全新尼龍織布錶帶款式，預計在2月底推出。
另外，Galaxy Watch 4近期也將加入支援Google Assistant數位助理服務，讓使用者在Bixby數位助理服務之外，能有更多元選擇。
此次更新預計在韓國標準時間2月10日陸續於全球各地區釋出，Galaxy Watch 4系列軟體更新可透過Galaxy Watch 4與Galaxy Watch 4 Classic的Galaxy Wearable app下載安裝。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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