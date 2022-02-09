Intel加入RISC-V國際組織 協助推動RISC-V架構處理器
RISC-V國際組織 (RISC-V International)宣布Intel以Premier成員身分加入，藉此協助推動RISC-V架構處理器發展。
雖然Intel主力推動x86架構處理器設計，但本身也同樣推出以RISC-V架構打造的處理器產品，例如Intel以FPGA形式打造的Nios系列處理器，藉此對應更多元運算架構，同時也以此吸引更多用戶使用Intel產品。
而此次宣布加入RISC-V國際組織，Intel更預期開源軟體推動RISC-V架構應用處理器發展，藉此擴大RISC-V架構市場生態，同時也能加速Intel在代工業務市場佈局，藉此提供包含x86、Arm及RISC-V三大市場主要處理器設計架構代工服務。
隨著Arm架構運算應用層面越來越廣泛，RISC-V架構則是近年逐漸興起的處理器設計發展方向，藉由更具彈性的開源設計特性，讓處理器設計能應用在更多領域類別，而Intel預期掌握更多處理器設計架構，進而爭取更多市場發展機會。
另一方面，Intel也透露將斥資10億美元建構晶圓代工創新生態體系，並且與多家業者建立合作關係，預計透過Intel資金與旗下晶圓代工服務 (IFS,Intel Foundry Services)，優先投資能加快代工產品上市的生產能力，其中包含智慧財產權產品、軟體工具、創新晶片架構，以及先進封裝技術等，透過開放晶片平台實現模組化生產，並且藉由x86、Arm及RISC-V等多種指令集架構加速運算晶片發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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