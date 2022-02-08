市調機構：三星領跑2021年歐洲智慧手機市場 小米第三

集微網消息，三星電子2021年在歐洲智慧手機市場保持龍頭位置，但它與美國的蘋果和中國的小米進行了更激烈的競爭，在月度銷售排行榜上四次失去領先地位。

據businesskorea報導，市調機構 Counterpoint Research的數據顯示，三星電子以32%的市場份額保持歐洲智慧手機市場榜首位置，比去年同期增長了6%。

其次是蘋果（26%）、小米（20%）、OPPO（8%）、Realme（2%）和vivo（1%）。與2020年相比，蘋果的市場份額增加4%，小米增加6%，OPPO增加3%，Realme增加1%。

該報導指出，智慧手機製造商之間的競爭在2021加劇，“月冠軍”更換了四次。2021年1月，由於首款5G iPhone的發佈，蘋果以34%的市場份額排名第一；三星電子憑藉最新發佈的Galaxy S21在2月份重新佔據榜首，並在數月內保持領先地位；但6月小米登上了首位；7月，三星重新奪回第一的位置並保持領先，直到11月被蘋果取代；12月的榜首依舊是蘋果。

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