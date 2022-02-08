市調機構：三星領跑2021年歐洲智慧手機市場 小米第三

集微網 / 集微網

集微網消息，三星電子2021年在歐洲智慧手機市場保持龍頭位置，但它與美國的蘋果和中國的小米進行了更激烈的競爭，在月度銷售排行榜上四次失去領先地位。

據businesskorea報導，市調機構 Counterpoint Research的數據顯示，三星電子以32%的市場份額保持歐洲智慧手機市場榜首位置，比去年同期增長了6%。

其次是蘋果（26%）、小米（20%）、OPPO（8%）、Realme（2%）和vivo（1%）。與2020年相比，蘋果的市場份額增加4%，小米增加6%，OPPO增加3%，Realme增加1%。

該報導指出，智慧手機製造商之間的競爭在2021加劇，“月冠軍”更換了四次。2021年1月，由於首款5G iPhone的發佈，蘋果以34%的市場份額排名第一；三星電子憑藉最新發佈的Galaxy S21在2月份重新佔據榜首，並在數月內保持領先地位；但6月小米登上了首位；7月，三星重新奪回第一的位置並保持領先，直到11月被蘋果取代；12月的榜首依舊是蘋果。

美國

延伸閱讀

realme 9 Pro系列2月16日登場 對決旗艦手機拍照功能

蘋果：使用自有或第三方支付方式的約會App 每筆交易徵收27%分潤金額

蘋果桌機 將導入人臉辨識

搶拉美手機市占 小米將赴阿根廷設廠

相關新聞

Apple產品鐫刻一數字「讓自己更珍惜」 他簡單高招引網友效仿

現代人的生活少不了3C用品，高科技雖然方便，這些東西卻也價格不斐，一旦出現損壞情形，又會讓人大傷荷包。最近有位日本網友，就想到一種方式，可以時時刻刻提醒自己要好好愛護這些高價產品。

雷軍：全面向iPhone看齊 3年拿下大陸高端手機市占第一

小米董事長雷軍8日表示，從今天開始，小米集團正式組建高端化戰略工作組，在「三年手機銷量全球第一」戰略牽引下，清晰了高端化...

realme 9 Pro系列2月16日登場 對決旗艦手機拍照功能

realme宣布將在2月16日下午四點揭曉數字系列新機realme 9 Pro系列，其中將在realme 9 Pro+搭載Sony IMX766感光元件和OIS光學防手震設計，藉此越級挑戰旗艦手機拍照功能。

Galaxy S22系列手機 可能導入部分廢棄魚網再生材料

在正式舉辦今年度的Unpacked發表活動之前，三星宣布擴展旗下永續發展計畫「Galaxy for the Planet」，將以廢棄魚網作為回收再生材料，並且應用在其手機與Galaxy品牌產品。

強化遊戲載入速度 Android 13可能增加處理器運作時脈

先前已經在Android 12加入諸多遊戲強化功能後，Google顯然計畫在下一版Android 13加入可提高處理器運作時脈設計，藉此加快遊戲內容載入速度。

三星旗艦平板Galaxy Tab S8系列即將揭曉 具體細節曝光

除了將在2月9日舉辦的Unpacked活動揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列，三星也預期將公布新款平板裝置Galaxy Tab S8系列，將比照旗艦手機產品區分為Galaxy Tab S8、Galaxy Tab S8+與Galaxy Tab S8 Ultra，而@evleaks稍早也在其個人Twitter釋出多張疑似三星官方宣傳素材，透露Galaxy Tab S8系列平板裝置具體細節。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。