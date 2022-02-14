專利顯示Apple蘋果AirPods Max 2將採用觸控操作功能 取消數位旋鈕
Apple蘋果產品傳聞裡，最近傳聞最多的以 iPhone SE 3、iPad Air、AirPods Pro 2 等為主，卻鮮少有旗艦耳罩式耳機AirPods Max 2的傳言。最近國外科技網站《Patently Apple》在美國專利商標局找到一份新的專利資料，發現 Apple 蘋果公司似乎打算開發AirPods Max 2耳機，而且耳罩上的數位旋鈕可能會被取消，變成觸控式設計。
據《Patently Apple》稱，Apple 蘋果已經從美國專利商標局取得了至少有 3 份頭戴耳機的耳罩具有觸控功能的專利，其中最近一份是在 2 月初審核通過，從專利示意圖可以發現，Apple 蘋果 AirPods Max 耳機的耳罩未來將支援觸控功能，支援手勢操作。
報導指出，這份專利摘要透露，電子設備將具備支援觸控功能的耳罩、一個或多個處理器（運動感測器）、記憶體，其中記憶體可協助完成指令程序。使用者先在觸控式耳罩進行手勢操作，記憶體會將手勢觸控所代表的功能傳到裝置上執行操作功能。
簡單來說，AirPods Max 2的耳罩有可能取消Digital Crown數位旋鈕，改成支援觸控功能的耳罩設計，使用者只要手摸一摸耳罩就能快速播放歌曲、召喚 Siri、調整音量、接聽電話…等。
話說回來，Apple蘋果設計團隊在2020年底接受日本設計網站 Casa BRUTUS 採訪時透露，AirPods Max 曾嘗試採用觸控式耳罩設計，但最終還是選擇了Digital Crown數位旋鈕。
如今專利的取得似乎暗示著如果有了 AirPods Max 2，未來播放音樂等控制方式可能會有變化。不過，截至目前為止還無法確定 Apple 蘋果是否有打算推出新的旗艦耳機，儘管《彭博社》一度透露 Apple 計劃在 2021 年推出新顏色的 AirPods Max，但最終只流於傳聞。
假如Apple蘋果公司真的有打算要推出AirPods Max 2耳機的話，除了耳罩支援觸控設計功能之外，最重要的是支援 Apple Music 無損音樂功能，另外最好在 AirPods Max 上新增電源按鈕來解決耳機無法正常關閉的問題。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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