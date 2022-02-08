realme 9 Pro系列2月16日登場 對決旗艦手機拍照功能

realme宣布將在2月16日下午四點揭曉數字系列新機realme 9 Pro系列，其中將在realme 9 Pro+搭載Sony IMX766感光元件和OIS光學防手震設計，藉此越級挑戰旗艦手機拍照功能。

而為了讓使用者了解realme 9 Pro+拍攝表現，realme更透過單日限定開放的相機實驗室線上體驗平台，以三星Galaxy S21 Ultra、Google Pixel 6、Xiaomi 12三款手機作為對比，透過遠端拍攝100流明暗光下的照片進行對比，並且提供多組對比樣張下載比較，藉此證明realme 9 Pro+在暗光環境中的拍攝表現更明亮、清晰，同時噪點更低。

▲單日限定開放的相機實驗室線上體驗平台

▲以三星Galaxy S21 Ultra、Google Pixel 6、Xiaomi 12三款手機作為對比，與realme 9 Pro+拍攝表現作比較

▲左上角為三星Galaxy S21 Ultra、右上角為Xiaomi 12、左下角為Google Pixel 6，右下角為realme 9 Pro+

除了強調相機拍攝表現，realme更預告realme 9 Pro系列將採用以日出為靈感的背蓋設計，其中採用全新光致變色2.0技術，在陽光或紫外線照射下，將使手機背蓋呈現由藍轉紅的色彩變化，展現光線催化下產出的動態美感。

此次realme 9 Pro系列將在2月16日下午4點透過全球發表會揭曉，而台灣市場也將首度同步全球發表上市資訊，預期很快就會引進台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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