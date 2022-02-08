Galaxy S22系列手機 可能導入部分廢棄魚網再生材料
在正式舉辦今年度的Unpacked發表活動之前，三星宣布擴展旗下永續發展計畫「Galaxy for the Planet」，將以廢棄魚網作為回收再生材料，並且應用在其手機與Galaxy品牌產品。
依照三星說明，目前全球每年約有64萬噸重量的魚網被拋棄，甚至造成海洋生物被這些任意拋棄的魚網纏住，同時也造成海洋清潔問題。
在擴大發展「Galaxy for the Planet」計畫中，三星表示將會利用這些被廢棄魚網作為全新回收利用材料，作為未來智慧型手機設計的一部分，同時也會應用在眾多Galaxy品牌產品。因此，在接下來即將揭曉的新款Galaxy S22系列，或許就有部分設計會採用回收魚網形成材料製作。
不過，三星並未透露預計回收利用64噸魚網比重，但若如三星說明會善用這些魚網作為全新產品製作材料的話，必然也會讓海洋中的人為廢棄物品大幅減少。
類似的作法，包含Dell、微軟等業者均說明透過回收海洋中的廢棄物品作為產品製作材料，藉此協助推動地球永續發展。
而三星除了此次宣布將以大量廢棄魚網作為回收利用材料，先前也說明在手機產品取消提供USB充電器、耳機，並且透過減少盒裝使用塑膠材料、佔用體積，藉此減少更多塑膠材料廢棄與碳排放問題，同時也能減少電子垃圾產生。
另外，三星也說明在去年時藉由重新設計減少多達20%比例的塑膠材料使用量，同時也回收近500噸電子垃圾，並且確保95%製造廢棄物被妥善回收，更在美國、歐洲及中國導入100%再生能源，以及降低二氧化碳排放、用水量及不可回收材料使用比例。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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