Apple產品鐫刻一數字「讓自己更珍惜」 他簡單高招引網友效仿

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友在蘋果產品上貼出價格，時時提醒自己要好好珍惜。圖擷取自twitter
一位日本網友在蘋果產品上貼出價格，時時提醒自己要好好珍惜。圖擷取自twitter

現代人的生活少不了3C用品，高科技雖然方便，這些東西卻也價格不斐，一旦出現損壞情形，又會讓人大傷荷包。最近有位日本網友，就想到一種方式，可以時時刻刻提醒自己要好好愛護這些高價產品。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本twitter網友「emil___cioran」最近分享，表示他利用雷射鐫刻服務，在自己的AirPods ProApple Pencil等東西上，分別刻上了價格的標籤。每當看著這些數萬日幣多的價格，就會再度想起它們是多昂貴的東西，用起來自然格外謹慎。

網友們看了紛紛表示「想法真不錯」、「這樣真的會比較珍惜東西」、「下次買也試試看這招」、「公司裡很多人對公共用品很不珍惜，想用這招來看看」、「不小心掉的時候就會喊『啊啊我的27800日圓（含稅）』」、「孩子跟老公的東西應該要全部貼上這個」。

也有網友雖然一樣使用刻字服務，但風格相當不同，例如就有人回應「我會刻『這已經是第三個了』」、「我都在Apple的東西刻『Sony』」、「我刻的是『無印良品』」、「刻『情熱價格』，感覺一下子變廉價了」、「我…只是很普通地刻了自己的名字而已」。

Apple Pencil AirPods Pro AirPods Apple

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