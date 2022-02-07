三星旗艦平板Galaxy Tab S8系列即將揭曉 具體細節曝光
除了將在2月9日舉辦的Unpacked活動揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列，三星也預期將公布新款平板裝置Galaxy Tab S8系列，將比照旗艦手機產品區分為Galaxy Tab S8、Galaxy Tab S8+與Galaxy Tab S8 Ultra，而@evleaks稍早也在其個人Twitter釋出多張疑似三星官方宣傳素材，透露Galaxy Tab S8系列平板裝置具體細節。
三款平板裝置均搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，同時也都支援S Pen手寫筆與micro SD記憶卡擴充儲存容量，盒裝則取消提供USB-C充電器，僅提供雙頭USB-C連接線。
在Galaxy Tab S8部分，將採用解析度為2560 × 1600的11吋LCD螢幕，支援120Hz畫面更新率，機身尺寸為253.8mm × 165.3mm × 6.3mm，重量則是503公克，搭載8000mAh電池容量與45W有線快充。
而Galaxy Tab S8+則採用解析度為2800 × 1752的12.4吋Super AMOLED螢幕，一樣支援120Hz畫面更新率，機身尺寸則是285mm × 185mm × 5.7mm，重量為572公克，電池容量則是10090mAh，同樣支援45W有線快充。
至於Galaxy Tab S8 Ultra採用解析度為2960 × 1848、同樣支援120Hz畫面更新率的14.6吋Super AMOLED螢幕，機身尺寸為326.4mm × 280mm × 5.5mm，重量為728公克，電池容量則是11200mAh，支援45W有線快充。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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