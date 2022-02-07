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強化遊戲載入速度 Android 13可能增加處理器運作時脈

聯合新聞網 / 楊又肇

先前已經在Android 12加入諸多遊戲強化功能後，Google顯然計畫在下一版Android 13加入可提高處理器運作時脈設計，藉此加快遊戲內容載入速度。

依照Sammobile網站報導，開發者Mishaal Rahaman在Android作業系統編碼發現可透過提高CPU運作時脈，藉此縮減遊戲載入時間的描述，似乎有可能在下一版Android 13再度強化遊戲使用體驗。

目前還無法確認此項功能是否僅用於加快遊戲載入速度，或是能針對遊戲執行需求提高處理器運作時脈，讓遊戲執行效率變得更好，但預期Google會持續強化Android平台上的遊戲體驗。

而Google可能會在2月底以前提供開發者預覽今年度的新版Android作業系統，同時預期會在上半年舉辦的Google I/O 2022期間揭曉Android 13，並且在下半年釋出正式版本。

除了Google持續強化Android作業系統的遊戲體驗，包含Qualcomm、聯發科、Arm等業者也持續讓Android作業系統上得遊戲運作效能提昇，例如Qualcomm目前已經與Google合作，讓Snapdragon處理器的Adreno GPU可以透過Google Play Store管道升級驅動程式，而聯發科與Arm也持續強化處理器在Android平台的遊戲運作效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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