美國AT&T門市內疑出現Galaxy S22系列手機宣傳海報

Twitter上流傳由@dohyun854所分享的照片，顯示在美國電信業者AT&T某間門市已經出現Galaxy S22系列手機宣傳海報，而手機外型也如先前傳聞在Ultra機種採用可將S Pen收納於機身的設計。

目前還無法確認照片真偽，畢竟以AT&T立場而言，應該不能在三星正式公布新機之前進行宣傳。不過，若從網友也分享三星似乎已經在美國地區推送預購Galaxy S22系列新機的廣告，顯然新機外觀已經不是秘密。

先前已經有不少關於Galaxy S22系列手機消息，其中包含Galaxy S22 Ultra幾乎沿用Galaxy Note 20 Ultra造型設計，同時也確認可將S Pen收納在手機底部左側孔位內，而Galaxy S22+與Galaxy S22則可能沿用Galaxy S21系列設計，依然未支援S Pen手寫功能。

針對不同地區需求，Galaxy S22系列一樣區分提供三星與AMD合作的Exynos 2200處理器，或是Qualcomm的Snapdragon 8 Gen 1處理器兩種版本。

其他部分，則包含Galaxy S22 Ultra將採用6.8吋、解析度為QHD+的Dynamic AMOLED 2X顯示面板，分別對應最高達1750 nits峰值亮度表現，並且支援HDR 10+與120Hz畫面更新率，而機身尺寸則分別為163.3mm × 77.9mm × 8.9mm，厚度將比Galaxy Note 20 Ultra明顯一些。

另外，相機部分則採用f/2.2光圈、4000萬畫素規格，預期對應4組像素合併拍攝模式，主相機鏡頭則分別採用f/1.8光圈、1億800萬畫素設計的廣角鏡頭，f/2.2光圈、1200萬畫素設計的超廣角鏡頭，以及f/2.4光圈與f/4.9光圈設計，對應1000萬畫素的長焦鏡頭，本身支援8K Super HDR錄影功能，支援100倍的Space Zoom變焦，另外也搭配一組雷射自動對焦元件。

而電池則支援45W快充設計，目前還無法確認電池具體容量，但預期會在5000mAh以上。

至於在硬體規格方面，由於受到疫情影響供應鏈等因素，導致部分Galaxy S22系列手機規格所配置記憶體縮減，但售價卻相對提高，因此可能呈現新機漲價情況。

三星準備在2月9日的Unpacked 2022揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列，預期也會公布Galaxy Tab S8系列高階平板裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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