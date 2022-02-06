期待！Sony推出PlayStation VR 2官網 上市時間仍未明朗化

日前確認新款虛擬實境頭戴裝置將以PlayStation VR 2為稱，Sony目前也釋出PlayStation VR 2官網，並且說明此款虛擬實境頭戴裝置主要特色，並且開放玩家透過電子郵件訂閱新消息，但目前仍未透露具體上市時間等細節。

依照目前Sony公布項目，可以確認PlayStation VR 2將對應4K HDR視覺解析度 (單眼對應2000 x 2400解析度)的OLED面板、110度視角且支援眼部視線追蹤，以及介於90Hz與120Hz之間切換的畫面更新率，藉此對應更穩定且真實的視覺感受，讓使用者能以更沉浸方式體驗遊戲內容。

另外，Sony強調搭配先前已經公布外型的手持控制器，將能對應更直觀的觸覺操作互動感受，並且能配合頭戴裝置四組鏡頭追蹤手持控制器動作，以及透過3D Audio聲音提供更真實音場表現，讓使用者能在虛擬實境有不一樣的體驗。

Sony說明PlayStation VR 2將能配合眼部動作即時追蹤，搭配3D音訊效果，以及手持控制器觸覺反饋設計，加上更清晰、穩定的視覺感受，讓玩家可體驗更沉浸的虛擬視覺互動，並且獲得更真實的虛擬實境遊玩感受。

Sony預期最快會在今年E3 2022期間公布PlayStation VR 2具體細節，但預期上市會等到今年底左右，甚至可能因為元物料供應，延後至明年才正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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