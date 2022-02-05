GoPro計畫2023年新增2款相機 滿足特定拍攝需求

GoPro稍早公布2021財年第四季與全年財報結果，同時也透露預計在2023年擴大相機產品陣容，預計增加2款新系列相機產品，藉此滿足更多市場拍攝使用需求。

依照財報顯示，GoPro在上一季營收達3.91億美元，相比前一年同期的3.58億美元成長9%，而GoPro與Quik訂閱營收則達1680萬美元，相比前一年同期成長118%，至於稅後淨利部分則達5300萬美元。

而在全年營收表現則達11.6億美元，相比前一年同期的8.92億美元成長幅度達30%，GoPro與Quik訂閱營收則達5290萬美元，相比前一年同期增加131%，其中GoPro訂閱人數達160萬人，Quika訂閱人數則從去年3月推出後，累積達22萬1000人，稅後淨利則達3.71億美元，至於現金流則增加64%，目前有5.39億美元可自由使用。

在財報會議上，GoPro執行長Nick Woodman表示將在2023年擴大相機產品陣容，預計增加2款新系列相機產品，藉此吸引不同使用需求用戶市場。同時，Nick Woodman更說明GoPro並非只是想打造可以應用在各類拍攝場景的「瑞士刀」，更打算進軍對應特定拍攝需求的解決方案，意味接下來準備推出新品將鎖定特定拍攝需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦