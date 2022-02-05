Switch贏過Wii！ 已成為任天堂銷量最高的遊戲主機

雖然一樣受到元件供應短缺影響，使得任天堂日前接連下修全年出貨量，Nintendo Switch依然在上一季銷售達1067萬台數量，遠遠超過Sony的PlayStation 5銷量表現，同時也讓Nintendo Switch從2017年推出以來的累積銷量突破1.0354億台，超越先前累積銷量達1.0163億台的Nintendo Wii，成為任天堂有史以來銷量最高的遊戲主機。

不過，隨著疫情影響仍有變數，任天堂目前則是將Nintnedo Switch全年銷售量下修為2300萬台，另一方面自然還是避談是否計畫推出新款後繼主機延續使用體驗，顯然從去年秋季才剛推出換上7吋OLED螢幕的新款機種，對於任天堂目前發展來說，推出全新主機產品似乎仍有點太早，但以Nintendo Switch的生命週期角度來看，確實也需要推出全新主機吸引更多玩家。

任天堂在上一季的營收達6959億4600萬日圓，其中遊戲主機相關營收就達6807億5300萬日圓，而行動裝置內容、資產授權營收則達143億2400萬日圓，淨利則達1955億5300萬日圓。

至於《瑪利歐賽車8 豪華版》依然維持目前在Nintendo Switch平台銷量最高的遊戲作品地位，累積銷售4335萬套，其次則是《集合啦！動物森友會》，累積銷售3762萬套，第三名則是累積銷售達2740萬套的《任天堂明星大亂鬥 特別版》，而在去年11月19日推出的《寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠》，則是在短時間內累積銷售1397萬套。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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