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美國參議院司法委員會提擬新法 要求軟體市集業者不得限制App使用支付系統

聯合新聞網 / 楊又肇

美國參議院司法委員會 (Senate Judiciary Committee)近期除了通過讓蘋果及Google抗議的《美國創新及選擇網路法案》 (American Innovation and Choice Online Act)，稍早更通過《開放軟體市場法案》 (Open App Markets Act)，將要求蘋果App Store與Google Play Store等軟體市集作法進行規範，其中包含不得限制app下載來源，或是限制app所使用支付系統。

此項法案以20票對2票懸殊對比通過，但之後仍須由參議院進行全體表決同意。

在《開放軟體市場法案》規範中，明文禁止蘋果、Google等業者限制開發者僅能透過其軟體市集提供app內容，或是規定使用者僅能透過其軟體市集取得app，甚至規定開發者不得在競爭對手提供特定內容，另外也允許使用者能透過其他第三方管道取得app內容，甚至無需透過Android或iOS預設管道即可取得，意味使用者也能藉由側載 (sideload)方式安裝app。

而在支付交易部分，《開放軟體市場法案》規範也要求業者不得限制app內所使用支付系統，亦即蘋果、Google不能以任何方式限制開發者或使用者僅能透過其指定支付系統進行app內交易。

不過，跟先前反對《美國創新及選擇網路法案》一樣，蘋果與Google也同樣反對《開放軟體市場法案》，其中包含認為允許使用者自行以側載等方式安裝來路不明的app，可能會產生系統安全及隱私問題，甚至可能造成更多惡意攻擊影響。

但在先前時候，蘋果已經與開發者達成和解<，將允許開發者在app內透過其他支付系統進行交易，只是app內容取得方式依然會規定透過App Store管道取得，至於Google方面則強調允許使用者透過第三方軟體市集，或是以手動方式安裝app，並未規定僅能透過Google Play Store取得app內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 司法

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