Intel主管透露曾規劃讓SSD以超頻形式運作 但最終取消此想法

在接受Anandtech網站採訪時，Intel負責帶領超頻團隊的Dan Ragland透露，內部曾計畫設計一款可供超頻的SSD，透過能以更高時脈運作，藉此發揮更高運作效率，但此項規劃最終被取消，原因在於若SSD在特定運作時脈下產生不正常，資料可能會被錯誤地記錄，導致文件內容因此受損。

而另一個放棄此規劃的原因，在於若要提高SSD運作時脈，勢必要改進相關電壓控制元件，甚至整個供電系統，如此一來也會大幅增加成本。

不過，Dan Ragland也透過可超頻的SSD想法為例，強調Intel對於超頻的想法並非僅侷限在CPU，更包含諸多與提高算性能相關的運算元件設計，例如GPU、記憶體等，都會嘗試其超頻的可能性。

Dan Ragland在Intel任職已經超過24年，最早是在1998年以技術人員參份加入，並且負責主機板技術推廣，而在2014年至2015年期間則是在Intel內部創立超頻實驗室。而如同眾多超頻玩家的想法，Dan Ragland認為超頻的意義在於發揮CPU更完整運算效能，另一方面則是確保CPU運算使用可靠性。

在Intel一款新CPU上市之前，超頻團隊就會參與早期規劃，確保CPU設計同時涵蓋可超頻空間，同時也會針對特定CPU產品規劃出廠時便以最佳化狀態運作，讓玩家購買CPU之後就能以最高效能組裝運作，而包含接下來即將推出代號「Meteor Lake」、「Lunar Lake」的新款Core系列處理器，更是以相同想法打造。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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