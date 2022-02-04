NVIDIA下一款加速運算GPU「Hopper」 面臨衛星廣播服務業者指控商標侵權

NVIDIA預期會在今年3月下旬恢復舉辦實體形式GTC 2022公布對應加速運算使用的GPU「Hopper」，但目前似乎仍面臨美國衛星廣播服務業者Disk Network指控「Hopper」商標侵權。

在NVIDIA於去年宣布以美國知名女性電腦科學家，同時也是當時美國海軍准將身分的Grace Hopper為稱，打造名為「Grace」的伺服器級CPU，同時也傳出將推出加速運算使用的GPU「Hopper」之後，Disk Network便以商標名稱侵權為由，要求美國專利與商標局撤銷NVIDIA所申請「Hopper」商標。

不過，Disk Network所申請「Hopper」商標，其實是用在旗下DVR設備及衛星訊號接收器，顯然與NVIDIA將「Hopper」商標使用在顯示卡、加速卡的情況不同，因此應該不構成同類型產品商標侵權問題，但Disk Network仍堅持向NVIDIA提出侵權訴訟。

而NVIDI從去年5月便著手與Disk Network進行和解談判，但至今仍未達成共識。雙方預期會在今年2月22日再次進行討論，若依然無法達成和解或暫停訴訟，或許將影響NVIDIA是否能順利推出「Hopper」GPU。

代號「Hopper」的GPU，預期會以MCM多芯封裝設計，將成為NVIDIA第一款在GPU內整合兩組核心設計的產品，其中將整合多達288組SM處理單元，相比以Ampere顯示架構設計的A100預期將增加2.6倍，同時內部架構也會明顯改變，預期會以台積電5nm製程量產。

至於即將在2022年秋季推出，並且應用在消費級顯示卡的GPU設計，則將以「Lovelace」為稱，名稱源自英國詩人拜倫唯一婚生子女，同時也是世上第一位主張計算機不只能用來算數，並且發表了第一段分析機用的演算法，因此被認為是史上第一位發揮電腦完全潛能的人，更是史上最早的程式設計師之一的Ada Lovelace。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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