手機品牌廠商拉貨疲軟？ 2022年TOP級手機廠商出貨目標出爐

集微網消息，「2022年，目前看到的是智能手機品牌廠商拉貨情況不太理想。」 一位深耕於手機產業鏈的人士說到。

談及今年整個手機市場的整體競爭態勢，realme全球副總裁、中國區總裁徐起近期曾直言，今年將是競爭更加激烈的一年，一方面各家都在發力，新榮耀的回歸也不容小覰。另一方面，目前國內市場手機的銷量在往下走，預計2022年整體大盤會降到2.8億台-2.9億台左右。

而針對2022年手機市場情況，有業內資深人士預測，2022年全球智能手機出貨量或許會出現略增長的趨勢，其坦言，2021年全球手機出貨量約有13.2億部左右，2022年頂多在2021年的基礎上增加3000—4000萬台左右。

「手機市場增量主要在海外，最重要的是看海外疫情狀況。」一位深耕於手機產業鏈的人士給出了自己的看法。

事實上，各大手機品牌廠商2022年的出貨目標基本已敲定，不過，雖然說手機品牌廠商都定下了各自的出貨目標，但是2022年依然是手機廠商們艱難前行的一年。

2022年手機廠商拉貨目標敲定

2022年必然是競爭異常激烈的一年。

手機高端龍頭企業蘋果上調2022年上半年手機出貨、小米則劍指三星，爭取全球手機出貨龍頭寶座、榮耀方面也開始重整旗鼓、OPPO、vivo也企圖2022年進一步發力。

那麽各大手機品牌2022年手機出貨目標又是如何規劃的呢？以蘋果為例，在2021年年底時，有媒體曾報導稱，蘋果通知把2022年上半年iphone的出貨目標提高30%。如果按照2021年1.3億台的量來算的話，2022年上半年蘋果規劃手機出貨量將達1.7億台。

當然，除了蘋果手機以外，全球出貨量TOP級的其它手機品牌廠商對2022年的手機市場更是充滿了野心。

根據已披露的消息顯示，三星2022年目標是在全球智能手機市場佔據21.9%以上的份額。三星執行官認為，長期疫情可能會增加整個2022年智能手機的銷售量，他希望能從中獲得更大的收益。

而各家的目標也頗為一致，都企圖實現更大的出貨量。一位深耕於手機產業鏈的人士與筆者溝通時表示，2022年三星手機的出貨目標是約3.3億台、而小米目標出貨約為2.6億台、榮耀目標出貨約為8000萬台、OPPO的目標出貨為2億台、vivo的目標出貨約為1.5億台。

「2021年華為淡出市場後，在高端手機市場，蘋果是最大的受益者，而在低端手機市場，各家TOP級的手機品牌廠商可謂雨露均沾，而2022年手機市場或並不太樂觀，疫情影響了經濟，同時智能手機缺乏亮點，或難以刺激消費。」另外一位深耕於手機產業鏈的人士說到。

該人士也坦言，「雖然手機品牌廠商都定下了各自的出貨目標，但是2022年依然是手機廠商們艱難前行的一年，不過，2022年榮耀可能會成為智能手機市場中的一匹黑馬，它的出貨有望在2021年的基礎上實現繙倍增長。」

但是需要注意的是，這僅是目標出貨，而出貨目標並不等於實際的出貨，要知道在手機消費端，智能手機似乎正進入一個銷量瓶頸期。對於這一點，有一家手機廠商中國區負責人曾表示，從行業的生命周期角度來看，手機行業現在已處於行業生命周期的中後端，換機周期平均都超過24個月。

換句話來說，消費者的換機周期明顯拉長。而再加上創新不足和疫情原因，那麽在如此現狀之下，其實對智能手機的出貨還不能盲目樂觀。

產業鏈人士預估：2022年全球手機總量萎縮至12億部

「目前手機的拉貨情況並不太理想。」一位深耕於手機產業鏈的人士與筆者溝通時表示。

有意思的是，針對2022年手機市場現狀，日前，一位業內人士與筆者溝通時也坦言，按照以往的情況來看，在新的一年中的1月份，基本上可以看到全年的訂單情況，但是今年卻不同。

該人士進一步補充到，從目前的情況來看，能看到的訂單量也僅到了2022年的3月份。

換句話來說，能看到的訂單量並不多。對此，筆者從供應鏈處獲悉，這一現象的出現是手機市場原因導致，並非個例。

該業內資深人士直言，疫情的持續反彈影響經濟、換機欲望的下滑以及手機目前質量的提升，導致手機的銷量受到影響，進而影響手機出貨。

而當外界調研機搆持續看好2022年的手機市場時，一位深耕於手機產業鏈的人士給與了不同的看法。該人士坦言，換機需求是動力，如果產品本身無法刺激換機需求，銷量就會停滯或萎縮，而手機是靠換機來沖銷量。

其頗為無奈的說到，預估2022年全球手機總量萎縮至12億支。

「手機總量萎縮主要還是缺乏亮點，導致換機人數減少。」該人士進一步表示，「就拿我自己來說，我就決定舊機繼續再用一年。」

其實，榮耀CEO趙明針對於2022年手機市場大盤時也曾直言，2022年手機大盤增長不大現實，估計還會維持穩定或略微下滑。

當然，受手機終端市場等因素影響，供應鏈端也已到了頗為煎熬的階段。一位手機產業鏈人士與筆者溝通時坦言，目前整個供應鏈端競爭已頗為激烈，以攝像頭模組這一市場為例，有一線廠商甚至企圖拿到200萬像素的攝像頭產品。

要知道一線攝像頭廠商的產品主要定位在中高端市場，而在鏡頭這一市場，價格持續下滑，而上述等現象的出現也均從側面印証手機產業的激烈競爭態勢。對此，有業內資深人士坦言，2022年手機攝像頭模組競爭會更為激烈，而小模組廠危險系數也會進一步增加，當然，手機鏡頭這一市場也難逃這一尲尬的處境。

總體而言，當手機總量萎縮，不光手機品牌廠商煎熬，供應商也無法置身事外，而對於手機品牌廠商亦或者供應鏈廠商而言，2022年都是至關重要的一年，因為對它們而言，2022年或是重要的一個坎，能成功的邁過去，便意味著進入下一個階段，若失敗，那麽或喪失「同台競技」的機會。（校對/日新）

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