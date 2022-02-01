6億美元售出！BlackBerry將旗下行動裝置相關專利資產全賣了

終止自行生產手機，同時日前也確定不再更新作業系統與服務之後，BlackBerry稍早以6億美元價格將旗下涉及行動裝置相關技術專利轉售給名為Catapult IP Innovations的公司。

而Catapult IP Innovations實際上是一間以專門收購BlackBerry技術專利資產所成立的特殊目的公司，本身則是由位於加拿大多倫多的投資公司Third Eye Capital，以及不具名的加拿大投資者以4.5義美元資金運作。

此筆以6億美元收購的交易，其中包含直接支付給BlackBerry的4.5億美元，以及1.5億美元的承兌匯票，同時BlackBerry也允許將相關專利回購。

雖然對BlackBerry而言，此筆交易是將非核心專利資產移轉給其他業者，藉此或取得額外營收，但是對於許多投入手機產品發展的業者而言，BlackBerry早期取得行動裝置相關技術專利，有可能因此被用來透過侵權訴訟獲取和解金額，或是作為其他市場攻擊手段。

不過，此筆交易依然需要通過監管機構同意，至少必須符合美國境內反壟斷法，以及加拿大投資法，因此至少會需要210天的審核期，至少短時間內還不會造成太大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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