AirPods未來將「自動辨識」使用者 並會保護使用者隱私

根據《AppleInsider》報導，Apple 蘋果申請一項耳機辨識技術的最新專利，未來的 AirPods 如果無法辨識佩戴者是誰的話，將會自動遮蔽個人資料，使用 Siri 發訊息…等功能。如此一來，當我們把耳機借給朋友或耳機遺失時，就可以不用擔心對方會聽到我們的重要資料了。

由於 Apple 蘋果 AirPods 耳機具有訊息播報功能，佩戴 AirPods 時 Siri 會播報別人傳來的訊息，因此我們耳機不小心遺失掉了或是借給別人的時候，對方就有機會能透過 AirPods 耳機聽到我們訊息，並且能透過 Siri 詢問耳機主人的資訊。

這次因為系統沒有辦法確認戴耳機的使用者是否就是耳機主人，因此 Apple 蘋果員工 Jun Gong 和 Gierad Laput 申請專利，希望耳機搭配iPhone 和 Apple Watch 一同使用，進而確認戴耳機的人是真正的耳機主人。

《AppleInsider》報導，這專利內容建議 AirPods 耳機搭配 iPhone 和 Apple Watch 一起使用，這專利內容顯示當使用者戴上耳機時，iPhone 會播放超聲波，讓耳機接收，如此就能確認裝置靠得很近。只要 AirPods、Apple Watch、iPhone 這三款設備相距不遠，那麼配戴 AirPods 耳機的人很可能就是耳機主人。

除了超聲波之外，另一個想法是 iPhone 、Apple Watch 和 AirPods 耳機都能進行運動與移動追蹤，然後互相比較結果。舉例，把 AirPods 耳機當作第一裝置、iPhone 和 Apple Watch 分別是第二和第三裝置，系統會自動檢測、交互比對第一、第二、第三裝置的運動和移動追蹤是否相似，藉此判斷佩戴耳機的人是不是手機主人。 圖片及資料來源：Apple Insider 圖片及資料來源：Apple Insider

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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