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「戴口罩」也支援 Face ID 解鎖了！iOS 15.4 Beta版釋出新功能

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：MacRumors
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疫情之下，戴口罩已經成為生活日常，但問題是戴口罩時 Face ID 臉部辨識無法使用，即使能搭配 Apple Watch 輔助辨識幫 iPhone 解鎖，但不是每個 iPhone 使用者都擁有 Apple Watch。

因此在 iOS 15.4 Beta 測試版裡，Apple 蘋果允許使用者配戴口罩進行 Face ID 臉部辨識解鎖手機，也就是說不需要搭配 Apple Watch 也能解鎖手機。

圖片及資料來源：MacRumors
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據報導，這項新功能是辨識使用者的眼睛周圍的特徵，藉此判斷認證使用者身份，也因此當我們戴著口罩也能使用 Face ID 臉部辨識，即使是戴眼鏡的使用者也能進行臉部辨識，唯獨太陽眼鏡無法使用。

使用者如果想要使用這項功能的話，必須先在「設定」的「Face ID 與密碼」功能裡，開啟「使用口罩 Face ID 」功能，並且重新掃描臉部特徵，如此一來就能透過 Face ID 臉部辨識解鎖 iPhone。

然而要注意的是，僅辨識眼睛周圍的特徵辨認身份在安全性上比完整的 Face ID 臉部辨識略低，而且只有 iPhone 12、iPhone 13系列以上機種可以使用，其他支援 Face ID 臉部辨識的 iPhone 11、iPhone XS、iPhone X 系列等無法使用這項功能。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

口罩 疫情

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