「戴口罩」也支援 Face ID 解鎖了！iOS 15.4 Beta版釋出新功能

在疫情之下，戴口罩已經成為生活日常，但問題是戴口罩時 Face ID 臉部辨識無法使用，即使能搭配 Apple Watch 輔助辨識幫 iPhone 解鎖，但不是每個 iPhone 使用者都擁有 Apple Watch。

因此在 iOS 15.4 Beta 測試版裡，Apple 蘋果允許使用者配戴口罩進行 Face ID 臉部辨識解鎖手機，也就是說不需要搭配 Apple Watch 也能解鎖手機。

圖片及資料來源：MacRumors

據報導，這項新功能是辨識使用者的眼睛周圍的特徵，藉此判斷認證使用者身份，也因此當我們戴著口罩也能使用 Face ID 臉部辨識，即使是戴眼鏡的使用者也能進行臉部辨識，唯獨太陽眼鏡無法使用。

使用者如果想要使用這項功能的話，必須先在「設定」的「Face ID 與密碼」功能裡，開啟「使用口罩 Face ID 」功能，並且重新掃描臉部特徵，如此一來就能透過 Face ID 臉部辨識解鎖 iPhone。

然而要注意的是，僅辨識眼睛周圍的特徵辨認身份在安全性上比完整的 Face ID 臉部辨識略低，而且只有 iPhone 12、iPhone 13系列以上機種可以使用，其他支援 Face ID 臉部辨識的 iPhone 11、iPhone XS、iPhone X 系列等無法使用這項功能。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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