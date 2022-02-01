快訊

直播／高雄今天+9累計已破百例 陳其邁記者會說明

大年初一疫情延燒！本土新增16例、境外增44例 無死亡個案

小米手機產品部門總經理離職 常程：個人因素

聯合新聞網 / 楊又肇

2020年初從聯想加入小米擔任集團副總裁職位，並且負責手機產品規劃的小米手機產品部門總經理常程，稍早確認從小米離開。而常程後續也在相關回應表示，在小米兩年時間感受到不少成長動能。

而此次人事異動，還包含原本小米集團副總裁、中國區新零售部門總經理尚進也因為個人因素離職，未來將由中國區副總裁王曉雁兼任新零售部門總經理，並且向中國區總裁盧偉冰匯報，至於常程原本負責職務則會由小米手機部門總裁曾學忠兼任總經理。

常程過去曾在聯想擔任ZUK手機品牌執行長，並且在2018年擔任中國區手機業務負責人，當時更被市場譽為「萬磁 (瓷)王」，以在網路上蹭熱度出名，同時也因此讓聯想手機引起不少關注。甚至在後續加盟小米時，更引發聯想以違反競業限制提出訴訟，而最終裁決結果認定常程有競業禁止義務，必須向聯想支付高達人民幣525萬元的違約金，同時必須額外支付競業限制補償金額約人民幣7萬多元。

不少看法認為，雖然常程當時以前聯想手機負責人身分加入小米，進而引發不少市場關注，但實際上在小米任職期間並未有顯著作為。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯想

延伸閱讀

非蘋陣營新機上陣 三星、小米、OPPO交鋒

小米攻印度市場推國際版Redmi Note 11系列 台灣將引進部分機種

「小米年貨節」1月17日開跑！手機、清潔家電、大尺寸螢幕都有優惠

德國政府說明 未在小米手機內發現任何內容審查功能

相關新聞

嗨翻！iPhone「新功能」戴口罩也能解鎖 比指紋解鎖還好用

近來受疫情影響，民眾多戴著口罩，導致不少果粉使用Face ID解鎖iPhone時總失敗。不過，近日蘋果終於推出了全新功能，讓用戶即使戴著口罩也...

再次布局平板市場 傳Google重新組建Android平板產品專責團隊

隨著去年底宣布針對平板、螢幕可凹折手機額外提供Android 12L作業系統，藉此重新布局平板市場，相關消息表示Google準備對外招募Android平台應用體驗資深工程經理，似乎計畫重新組建推動Android平板產品的專責團隊。

Galaxy S22系列可能僅在歐洲、中東、非洲與獨立國協提供Exynos 2200處理器版本

相關消息指稱，Galaxy S22系列將在北美、中國、日本、東南亞、拉丁美洲，以及韓國境內提供採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器規格，而在歐洲、中東與非洲，以及包含俄羅斯、烏茲別克、哈薩克等獨立國協國家，則會採用Exynos 2200處理器。

小米手機產品部門總經理離職 常程：個人因素

2020年初從聯想加入小米擔任集團副總裁職位，並且負責手機產品規劃的小米手機產品部門總經理常程，稍早確認從小米離開。而常程後續也在相關回應表示，在小米兩年時間感受到不少成長動能。

6億美元售出！BlackBerry將旗下行動裝置相關專利資產全賣了

終止自行生產手機，同時日前也確定不再更新作業系統與服務之後，BlackBerry稍早以6億美元價格將旗下涉及行動裝置相關技術專利轉售給名為Catapult IP Innovations的公司。

美國聯邦航空局表示已與AT&T、Verizon達成協議 解決中頻段可能影響飛安問題

在日前AT&T、Verizon做出退讓，將暫緩部分機場鄰近範圍以中頻段擴充現有5G網路頻寬的計畫後，美國聯邦航空局 (FAA)稍早聲明表示已經與AT&T和Verizon達成協議，將由電信業者提供更準確的無線基地台佈建位置，藉此繪製對飛航載具運作相對安全的區域，同時也讓電信業者能以更安全方式以中頻段擴展5G網路服務範圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。