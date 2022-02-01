小米手機產品部門總經理離職 常程：個人因素

2020年初從聯想加入小米擔任集團副總裁職位，並且負責手機產品規劃的小米手機產品部門總經理常程，稍早確認從小米離開。而常程後續也在相關回應表示，在小米兩年時間感受到不少成長動能。

而此次人事異動，還包含原本小米集團副總裁、中國區新零售部門總經理尚進也因為個人因素離職，未來將由中國區副總裁王曉雁兼任新零售部門總經理，並且向中國區總裁盧偉冰匯報，至於常程原本負責職務則會由小米手機部門總裁曾學忠兼任總經理。

常程過去曾在聯想擔任ZUK手機品牌執行長，並且在2018年擔任中國區手機業務負責人，當時更被市場譽為「萬磁 (瓷)王」，以在網路上蹭熱度出名，同時也因此讓聯想手機引起不少關注。甚至在後續加盟小米時，更引發聯想以違反競業限制提出訴訟，而最終裁決結果認定常程有競業禁止義務，必須向聯想支付高達人民幣525萬元的違約金，同時必須額外支付競業限制補償金額約人民幣7萬多元。

不少看法認為，雖然常程當時以前聯想手機負責人身分加入小米，進而引發不少市場關注，但實際上在小米任職期間並未有顯著作為。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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