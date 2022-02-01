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Galaxy S22系列可能僅在歐洲、中東、非洲與獨立國協提供Exynos 2200處理器版本

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，Galaxy S22系列將在北美、中國、日本、東南亞、拉丁美洲，以及韓國境內提供採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器規格，而在歐洲、中東與非洲，以及包含俄羅斯、烏茲別克、哈薩克等獨立國協國家，則會採用Exynos 2200處理器

雖然先前有傳聞指稱三星預計推出的年度旗艦手機Galaxy S22系列，將會全面搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器，但隨著三星宣布推出與AMD合作GPU設計的Exynos 2200處理器之後，顯然也確定此次新機依然會針對市場需求提供不同處理器規格。

而目前傳出北美、中國、日本、東南亞、拉丁美洲，以及包含韓國境內銷售版本都將採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，預期台灣地區銷售版本也會跟進採用相同規格，而歐洲、中東、非洲與獨立國協則會採用Exynos 2200處理器。

不過，目前三星並未公布Galaxy S22系列手機具體規格細節，預計要等到2月9日舉辦的Unpacked 2022才會正式揭曉。

三星即將推出新機，預期包含Galaxy S22、Galaxy S22+，以及Galaxy S22 Ultra，其中Galaxy S22 Ultra更預期採用貼近Galaxy Note般設計，並且提供可將S Pen收入機身的設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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