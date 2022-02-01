再次布局平板市場 傳Google重新組建Android平板產品專責團隊

隨著去年底宣布針對平板、螢幕可凹折手機額外提供Android 12L作業系統，藉此重新布局平板市場，相關消息表示Google準備對外招募Android平台應用體驗資深工程經理，似乎計畫重新組建推動Android平板產品的專責團隊。

Google在蘋果於2011年推出第一款iPad，計畫顛覆過往的平板裝置後，同樣宣布以Android 3.0作業系統進軍平板市場，並且與華碩、Motorola、HTC等硬體業者合作推出多款平板裝置。不過，隨著iPad產品在市場銷售持續有所成長，Android平板在市場銷售卻似乎未能產生明顯動能，目前僅剩三星、華為、聯想、小米等業者仍在市場推出Android平板裝置，並未像手機產品帶動明顯市佔。

不過，隨著螢幕可凹折手機陸續問世，Google顯然再次看見平板應用發展可能性，因此在去年10月宣布推出Android 12L，針對螢幕可凹折手機與平板裝置提供最佳化調整，並且提高使用體驗。

而從9to5Google網站取得消息，顯示Google目前正對外招募Android平台應用體驗資深工程經理，將協助制定全新產品發展規劃，並且打造手寫應用操作體驗，意味接下來平板裝置應用體驗將會參考三星平板裝置，透過手寫功能增加更多應用可能性。

另外，ComputerWorld網站更指稱Android共同創辦人Rich Miner目前再次回歸Google，並且加入Android團隊，或是意味Google將更進一步強化Android作業系統發展，其中或許包含對應平板裝置的最佳化體驗設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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