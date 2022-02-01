快訊

高雄累計案例破百 陳其邁：明起電影院內禁飲食

大年初一疫情最新發展 指揮中心：這兩案須密切注意

再次布局平板市場 傳Google重新組建Android平板產品專責團隊

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著去年底宣布針對平板、螢幕可凹折手機額外提供Android 12L作業系統，藉此重新布局平板市場，相關消息表示Google準備對外招募Android平台應用體驗資深工程經理，似乎計畫重新組建推動Android平板產品的專責團隊。

Google在蘋果於2011年推出第一款iPad，計畫顛覆過往的平板裝置後，同樣宣布以Android 3.0作業系統進軍平板市場，並且與華碩、Motorola、HTC等硬體業者合作推出多款平板裝置。不過，隨著iPad產品在市場銷售持續有所成長，Android平板在市場銷售卻似乎未能產生明顯動能，目前僅剩三星、華為、聯想、小米等業者仍在市場推出Android平板裝置，並未像手機產品帶動明顯市佔。

不過，隨著螢幕可凹折手機陸續問世，Google顯然再次看見平板應用發展可能性，因此在去年10月宣布推出Android 12L，針對螢幕可凹折手機與平板裝置提供最佳化調整，並且提高使用體驗。

而從9to5Google網站取得消息，顯示Google目前正對外招募Android平台應用體驗資深工程經理，將協助制定全新產品發展規劃，並且打造手寫應用操作體驗，意味接下來平板裝置應用體驗將會參考三星平板裝置，透過手寫功能增加更多應用可能性。

另外，ComputerWorld網站更指稱Android共同創辦人Rich Miner目前再次回歸Google，並且加入Android團隊，或是意味Google將更進一步強化Android作業系統發展，其中或許包含對應平板裝置的最佳化體驗設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

影片教你做／Google試算表從頭學（下）！基本函數Go、ImportRange輕鬆匯入外部試算表

Google協助獲A輪投資新創業者 更輕鬆使用完整雲端服務

Google攻印度市場 砸7億美元拿下電信二哥Bharti Airtel約1.28%股權

Google擴大支援新創公司 強化輔導與雲端服務

相關新聞

嗨翻！iPhone「新功能」戴口罩也能解鎖 比指紋解鎖還好用

近來受疫情影響，民眾多戴著口罩，導致不少果粉使用Face ID解鎖iPhone時總失敗。不過，近日蘋果終於推出了全新功能，讓用戶即使戴著口罩也...

聯想新款遊戲手機Legion Y90最高傳對應22GB記憶體 下半年還有另一款遊戲手機

日前已經有不少消息曝光的聯想新款遊戲手機Legion Y90，稍早由@evleaks於Twitter釋出更多疑似官方宣傳圖像，顯示將推出多款配色選項。此外，聯想也可能推出另一款代號「Halo」的遊戲手機，預期鎖定不同使用需求。

再次布局平板市場 傳Google重新組建Android平板產品專責團隊

隨著去年底宣布針對平板、螢幕可凹折手機額外提供Android 12L作業系統，藉此重新布局平板市場，相關消息表示Google準備對外招募Android平台應用體驗資深工程經理，似乎計畫重新組建推動Android平板產品的專責團隊。

Galaxy S22系列可能僅在歐洲、中東、非洲與獨立國協提供Exynos 2200處理器版本

相關消息指稱，Galaxy S22系列將在北美、中國、日本、東南亞、拉丁美洲，以及韓國境內提供採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器規格，而在歐洲、中東與非洲，以及包含俄羅斯、烏茲別克、哈薩克等獨立國協國家，則會採用Exynos 2200處理器。

小米手機產品部門總經理離職 常程：個人因素

2020年初從聯想加入小米擔任集團副總裁職位，並且負責手機產品規劃的小米手機產品部門總經理常程，稍早確認從小米離開。而常程後續也在相關回應表示，在小米兩年時間感受到不少成長動能。

6億美元售出！BlackBerry將旗下行動裝置相關專利資產全賣了

終止自行生產手機，同時日前也確定不再更新作業系統與服務之後，BlackBerry稍早以6億美元價格將旗下涉及行動裝置相關技術專利轉售給名為Catapult IP Innovations的公司。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。