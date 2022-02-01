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聯想新款遊戲手機Legion Y90最高傳對應22GB記憶體 下半年還有另一款遊戲手機

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經有不少消息曝光的聯想新款遊戲手機Legion Y90，稍早由@evleaks於Twitter釋出更多疑似官方宣傳圖像，顯示將推出多款配色選項。此外，聯想也可能推出另一款代號「Halo」的遊戲手機，預期鎖定不同使用需求。

Legion Y90預期延續過去兩款遊戲手機設計，採用中間主動風扇散熱，以及針對橫向使用最佳化設計，並且在機身側面兩端加上額外操作按鍵設計，讓使用者能更方便遊玩遊戲。

硬體規格方面，Legion Y90將配置Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，並且採用6.92吋螢幕，支援高達720Hz觸控回報率，以及5500mAh電池容量，支援68W有線快充。另外，Legion Y90將配置高達18GB記憶體，同時還能藉由將4GB儲存容量作為擴充記憶體使用，意謂將可讓讓總記憶體使用容量達22GB。

除了Legion Y90，聯想更計畫同步推出遊戲平板Legion Y700，預計採用解析度達2K的8.8吋螢幕，支援120Hz畫面更新率與240Hz畫面觸控採樣率，處理器則可能採用Snapdragon 870規格。

而聯想今年可能比照華碩、黑鯊、紅魔等業者在下半年推出另一款遊戲手機的策略，預期將推出代號「Halo」的遊戲手機。

其中，「Halo」將採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，搭配解析度為Full HD+、對應144Hz畫面更新率、300Hz觸控回報率的6.67吋POLED螢幕，最高配置16GB記憶體與256GB儲存容量，電池則採用5000mAh、支援68W有線快充設計，而機身厚度更僅有8mm，可能會在今年第三季推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

256GB 聯想 手機

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