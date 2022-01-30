嗨翻！iPhone「新功能」戴口罩也能解鎖 比指紋解鎖還好用

近來受疫情影響，民眾多戴著口罩，導致不少果粉使用Face ID解鎖iPhone時總失敗。不過，近日蘋果終於推出了全新功能，讓用戶即使戴著口罩也能輕鬆解鎖，也有網友實測功能真的「快、狠、準」，掀起果粉們熱烈討論。

蘋果近日推出了「iOS 15.4 Beta」測試版，其中最引人矚目的功能，就是讓用戶即使戴著口罩也能解鎖。實測影片中，網友在設置Face ID時，多了個可「戴著口罩使用」的選項，設置完成後，戴上口罩還真能順利解鎖，就連行動支付功能也沒問題。

不僅如此，Face ID還多了「戴上眼鏡」的功能，只要戴上眼鏡設置後，配合設置「戴著口罩使用」選項，實測臉上同時戴上眼鏡及口罩，竟都能成功解鎖，唯一需注意的是，不能讓眼鏡起霧，否則可能因偵測不到眼睛而解鎖失敗。

消息一出，網友們紛紛嗨喊，「終於等到了，超級方便」、「疫情時代不可或缺的功能，蘋果真的強大」、「終於有這功能了，想說沒給指紋下辨識，好歹也要給戴口罩解鎖」、「真的很爽、很順」。

不過該網友提醒，目前只有iPhone 12、iPhone 13才有支援，其他機型還要再等等，另外若想測試，也務必記得備份手機資料，免得測試版不穩定，導致資料全部丟失。

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