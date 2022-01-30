美國聯邦航空局表示已與AT&T、Verizon達成協議 解決中頻段可能影響飛安問題

在日前AT&T、Verizon做出退讓，將暫緩部分機場鄰近範圍以中頻段擴充現有5G網路頻寬的計畫後，美國聯邦航空局 (FAA)稍早聲明表示已經與AT&T和Verizon達成協議，將由電信業者提供更準確的無線基地台佈建位置，藉此繪製對飛航載具運作相對安全的區域，同時也讓電信業者能以更安全方式以中頻段擴展5G網路服務範圍。

目前AT&T與Verizon為了解決美國聯邦航空局，以及航空業者擔心使用中頻段擴充5G網路覆蓋範圍，進而可能因為使用頻段與飛航載具儀器使用頻段相近，導致儀器在飛航過程產生異常，因此目前在部份運量較高的機場暫緩以中頻段擴充現有5G網路頻寬，同時劃分緩衝區塊，避免中頻段產生潛在影響。

但通常運量較高的機場，往往位於人口相對密集的都市地區，因此勢必會影響居住在機場附近的使用者上網權益，加上目前在全球地區並未傳出因為中頻段影響飛安案例，因此也讓AT&T與Verizon對於美國聯邦航空局、航空業者所表示擔憂感到無奈。

以技術規格來看，美國去年初釋出的中頻段是介於3.7-4.2GHz之間頻率，而美國境內航空雷達高度計是以4.2-4.4GHz之間頻率運作，但目前FCC開放給5G網路使用頻率則介於3.7-3.98GHz，實際上距離4.2GHz仍有些緩衝空間，但美國航空業者認為兩者之間仍可能產生干擾，因此可能造成飛機運作因高度計失效，導致難以判斷距離地面高度，造成飛安事故。

不過，問題在於美國境內中頻段對外招標其實在更早之前就已經進行，但美國聯邦航空局卻在AT&T、Verizon即將以中頻段擴充現有5G網路覆蓋範圍時才擔心是否對飛航安全產生影響，甚至引發更多航空業者擔心潛在安全問題，使得當初花費大筆資金取得中頻段商用權可能因此大受影響，加上美國聯邦航空局對於中頻段是否造成飛安問題的調查進度也幾乎是若有似無狀況，因此也讓AT&T、Verizon感到不滿。

只是不滿歸不滿，畢竟面對美國聯邦航空局的壓力，以及航空業者相繼以停飛等方式作為抵制，進而造成更大影響，AT&T與Verizon選擇退讓一步，犧牲部分覆蓋範圍擴展計畫，藉此取得平衡的作法，或許相對較為保險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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