快訊

郭國文開第一槍要解禁福食引朝野怒火 柯建銘鞠躬道歉

北市本土確診+5！足跡曝光 遍布松山、內湖、南港

口罩版Face ID要來了 iOS 15.4測試版藏新功能

中央社 / 台北28日電

iPhone用戶常遇到戴口罩無法透過Face ID臉部辨識功能解鎖手機的狀況，只能動手輸入密碼，蘋果今天釋出的iOS 15.4開發者測試版本解決這項問題，可啟用全新的口罩版Face ID選項。

iOS 15.4開發者測試第一版包含戴口罩使用Face ID的功能，根據國外科技網站MacRumors報導，這項新功能會掃描用戶眼睛周圍區域進行辨識，且用戶必須注視螢幕，即使配戴一般眼鏡也能完成，但不能配戴太陽眼鏡。

口罩版Face ID僅限於iPhone 12系列及後續機種啟用，也可用於Apple Pay行動支付交易和第三方App登入驗證。

iOS 15.4另提供手指愛心、咬唇、懷孕人士等全新表情符號，以及在「備忘錄」或「提醒事項」App中利用相機拷貝物體上文字的功能。

此外，蘋果也在macOS 12.3與iPadOS 15.4的開發者測試版推出「通用控制」功能，用戶可透過同一組滑鼠和鍵盤操作，在互相靠近的Mac與iPad裝置之間移動游標；例如可用Mac鍵盤在任何裝置上打字，或在裝置間來回拖放內容。

口罩 Face ID

延伸閱讀

廢棄雞舍傳怪味 農民聞到受不了 警攻堅破製毒工廠

陳建仁估年中疫情恐懼將下降 澳媒：權威說法

iOS 15.4將讓iPhone可「口罩解鎖」 iPad及Mac連動即將開放

iOS 15.3更新 修正Safari資安漏洞

相關新聞

2021最好看的手機是哪支？眾多網友點名「它」：又美又耐看

智慧型手機可說是現代人生活中不可或缺的工具之一，在各家廠商百花齊放之下，消費者不僅比較性能和價格，手機外型也是大家關注的焦點之一。一名網友在PTT發文詢問，「去年（2021）各位心中外觀最好看的...

iOS 15.4將讓iPhone可「口罩解鎖」 iPad及Mac連動即將開放

除了公布2022財年第一季財報結果，蘋果同時也針對開發者釋出測試版本的iOS 15.4 beta、iPadOS 15.4 beta與macOS Monterey 12.3 beta更新內容，其中可讓iPhone 12系列之後機種，可在使用者配戴口罩情況下直接透過Face ID以臉部識別解鎖，而去年在WWDC 2021期間公布的「通用控制」 (Universal Control)功能，終於也準備開放Mac及iPad裝置使用。

Ricoh Image預告 3月推出新款360度環景攝影機Theta X

Ricoh Image稍早預告推出新款360度環景攝影機Theta X，將加入大尺寸觸控螢幕，以及可更換micro SD記憶卡與電池設計，藉此提昇拍攝使用便利性。

非蘋陣營新機上陣 三星、小米、OPPO交鋒

農曆年將至，非蘋陣營新機消息輩出，小米今天發表Redmi Note 11系列共4款新機，三星預告將於2月9日推出Gala...

微軟宣布Windows作業系統 每月活躍用戶超過14億人

去年4月底時宣布Windows 10用戶人數超過13億消息後，微軟在稍早公布2022財年第二季財報時，確認包含Windows 11在內的Windows作業系統每月活躍使用人數已經超過14億台。

聯發科揭曉鎖定頂規Chomebook打造的迅鯤1380處理器

聯發科說明，日前宏碁揭曉的新款Chromebook Spin 513採用其新款迅鯤 (Kompanio)1380處理器，將可發揮更高運算效能與更長電池續航表現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。