iOS 15.4將讓iPhone可「口罩解鎖」 iPad及Mac連動即將開放

除了公布2022財年第一季財報結果，蘋果同時也針對開發者釋出測試版本的iOS 15.4 beta、iPadOS 15.4 beta與macOS Monterey 12.3 beta更新內容，其中可讓iPhone 12系列之後機種，可在使用者配戴口罩情況下直接透過Face ID以臉部識別解鎖，而去年在WWDC 2021期間公布的「通用控制」 (Universal Control)功能，終於也準備開放Mac及iPad裝置使用。

iPhone 12系列之後機種加入配戴口罩亦可直接以臉部解鎖功能

在此之前，蘋果是透過Apple Watch裝置輔助識別方式，讓使用者能在配戴口罩情況下直接將iPhone解鎖，而在接下來的iOS 15.4版本更新中，則是允許使用者直接在配戴口罩情況下，透過Face ID臉部識別解鎖手機，無需額外配戴Apple Watch。

蘋果解釋，此項功能是透過識別使用者眼部周圍特徵，藉此判斷使用者身分是否相符，因此將無法在使用者配戴太陽眼鏡情況下使用，但配戴一般眼鏡情況下，由於依然可以正常識別眼部周圍特徵，因此不受影響。

不過，蘋果也說明由於僅透過眼部周圍特徵識別身分，因此安全性會比全臉識別情況略低。而目前此項功能將僅限iPhone 12系列之後機種使用，同樣支援Face ID的iPhone 11系列以前機種將無法適用。

「通用控制」終於要對外開放使用

而此次在iPadOS 15.4 beta與macOS Monterey 12.3 beta更新內容中，蘋果終於將去年在WWDC 2021期間介紹的「通用控制」提供使用，讓使用者能透過同一組滑鼠、觸控板及鍵盤，操作登入相同iCloud帳號的iPad與Mac。

此項功能會在裝置更新至iPadOS 15.4 beta及macOS Monterey 12.3 beta以後版本預設啟用，但使用者亦可手動將此項功能關閉。

至於第一次iPad與Mac連接時，將游標移動到裝置螢幕或主畫面邊緣，就會出現連接裝置的提示。不過，如果連接裝置分別為iPad與Mac，一旦超過連接距離，或是裝置進入睡眠狀態，在再次喚醒之後均需要重新建立連結，而裝置連接時所對應位置，則可在Mac中的「系統偏好設定」->「顯示器」項目中調整。

更多新增功能

其他更新項目，還包含加入全新Emoji 14版本表情符號貼圖，其中增加37種表情符號，以及75種膚色選項，另外也將Apple Card Widget正式加入iOS 15.4，讓使用者能直接透過主畫面上的Widget檢視Apple Card額度等資訊，並且針對iPad使用巧控鍵盤情況增加快速調整按鍵亮度。

而在iCloud Keychain功能部分，則加入可讓使用者增加註記，藉此標示記憶帳號密碼是對應哪些網路服務使用，並且增加名為Passkey的網站登錄功能，讓使用者能透過Face ID或Touch ID驗證身分之餘，還可透過所使用的iPhone進行身分識別，同時也讓使用者能自訂iCloud使用郵件信箱名稱。其他更新功能還包含增加支援PlayStation 5的DualSense控制器所搭載自適應扳機按鍵操作，另外亦可將歐盟數位行冠狀病毒疫苗注射證明加入健康及錢包app。

同時，目前更有開發者在iOS 15.4 beta編碼內容發現「Cosmetic Scan」的功能描述，將可讓使用者轉售iPhone，或是購買二手iPhone時，可以透過此項功能確認iPhone使用損壞情況，並且可針對外觀刮痕或碰撞凹痕判斷評估殘餘價值。

另外，針對iPhone 13 Pro以上機種無法順利在部分第三方app啟用120Hz ProMotion畫面更新率表現，在此次iOS 13 15.4 beta更新內容似乎也獲得改善。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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