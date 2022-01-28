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Ricoh Image預告 3月推出新款360度環景攝影機Theta X

聯合新聞網 / 楊又肇

Ricoh Image稍早預告推出新款360度環景攝影機Theta X，將加入大尺寸觸控螢幕，以及可更換micro SD記憶卡與電池設計，藉此提昇拍攝使用便利性。

而相較Insta360推出的360度環景攝影機仍對應消費市場使用需求，Ricoh Image即將推出的Theta X則鎖定企業應用，可對應拍攝解析度達11008 x 5504的6000萬畫素360度環景影像，動態影片則可對應5.7K 30fps錄製規格。

Theta X此次增加2.5吋觸控螢幕，更方便使用者直接檢視拍攝內容，同時也能以直覺觸控方式調整攝影機設定，另外也內建GPS定位功能，方便直接在拍攝內容嵌入地理座標資訊。若與手機配對連接的話，亦可將拍攝內容傳送到手機存放、編輯，或是透過手機作為遙控器操作攝影機。

至於此次改為可拆換micro SD記憶卡與電池設計，則是讓Theta X使用更加便利，滿電情況下約可對應連續拍攝220張靜態照片，或是以5.7K 30fps規格錄製約30分鐘長影片，若以4K 30fps規格錄製的話，則約可記錄長達55分鐘長度的影片內容。

此外，Theta X是以客製化Android作業系統打造，但無法安裝其他app，僅能使用Ricoh Image提供app內容，不過Ricoh Image將對外開放第三方開發者打造Theta X專屬app，藉此增加Theta X更多應用功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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