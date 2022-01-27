小米攻印度市場推國際版Redmi Note 11系列 台灣將引進部分機種

去年10月底率先在中國市場推出的Redmi Note 11系列，稍早由小米於印度市場推出國際版本，但除了名字相同之外，基本上與中國市場推出規格完全不同。

分中國市場分別推出Redmi Note 11、Redmi Note 11 Pro與Redmi Note 11 Pro+的配置不同，小米在國際版分別推出Redmi Note 11、Redmi Note 11S、Redmi Note 11 Pro，以及採用5G連網規格的Redmi Note 11 Pro 5G，其餘款式則都僅對應4G連網規格。

其中，Redmi Note 11採用Qualcomm Snapdragon 680處理器，而Redmi Note 11S與Redmi Note 11 Pro均採用聯發科Helio G96處理器，在Redmi Note 11 Pro 5G則採用Snapdragon 695處理器，成為此次推出新機唯一支援5G連網功能的手機。

會有這樣的安排，自然是因為印度市場仍有多數使用者維持使用4G網路服務，5G網路使用佔比暫時還沒有太高，因此繼續推出4G連網手機依然有其市場。

硬體規格方面，Redmi Note 11 Pro與Redmi Note 11 Pro 5G都採用對應Full HD+解析度與120Hz畫面更新率設計的6.67吋AMOLED螢幕，而Redmi Note 11、Redmi Note 11S則採用Full HD+解析度、90Hz畫面更新率設計的6.43吋AMOLED螢幕，四款手機均配置中央至頂設計的開孔視訊鏡頭，除了Redmi Note 11採用1300萬畫素規格，其餘三款手機均採用1600萬畫素設計。

此外，四款新機都搭載雙擴音喇叭與3.5mm耳機孔，以及5000mAh電池設計，僅Redmi Note 11、Redmi Note 11S對應33W有線快充，其餘兩款高階機種則採用67W有線快充，此外在電源按鍵設計部分也均採用指紋辨識功能。

主相機規格部分，Redmi Note 11分別採用5000萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，搭配一組200萬畫素景深鏡頭，而Redmi Note 11S與Redmi Note 11 Pro則是將廣角鏡頭規格換成1億800萬畫素規格，採用三星ISOCELL HM2感光元件的廣角鏡頭，至於Redmi Note 11 Pro 5G則採用與Redmi Note 11 Pro相同相機模組設計，但少了200萬畫素微距鏡頭。

Redmi Note 11將提供石墨灰、暮光藍與星空藍三款配色，建議售價從179美元起跳，預計從1月底開始於全球市場陸續推出，而Redmi Note 11S則提供石墨灰、暮光藍與珍珠白三款配色，建議售價則從249美元起跳，同樣會在1月底起於全球各市場陸續上市。至於Redmi Note 11 Pro則提供石墨灰、極地白與星空藍三款配色，建議售價從299美元起跳，預計在2月於全球市場陸續上市，Redmi Note 11 Pro 5G分別提供石墨灰、極地白與海洋藍三款配色，建議售價則從329美元起跳，同樣會在2月起於全球各市場陸續上市。

小米台灣表示目前已經著手準備Redmi Note 11S在台上市前置作業，並且評估是否在台引進Redmi Note 11 Pro、Redmi Note 11 Pro 5G。

除了國際版Redmi Note 11系列，小米也在印度市場推出日前已經在台灣推出的米家空氣淨化器4、米家空氣淨化器4 Lite，以及米家空氣淨化器4 Pro，在印度市場售價分別為199美元、299美元與399美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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