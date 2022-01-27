快訊

左營牛排館有確診者足跡！急匡列66人 員工穿隔離衣上巴士

「不是自己在腦中想像」 學測數A太難 大考中心挨轟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米攻印度市場推國際版Redmi Note 11系列 台灣將引進部分機種

聯合新聞網 / 楊又肇

去年10月底率先在中國市場推出的Redmi Note 11系列，稍早由小米於印度市場推出國際版本，但除了名字相同之外，基本上與中國市場推出規格完全不同。

分中國市場分別推出Redmi Note 11、Redmi Note 11 Pro與Redmi Note 11 Pro+的配置不同，小米在國際版分別推出Redmi Note 11、Redmi Note 11S、Redmi Note 11 Pro，以及採用5G連網規格的Redmi Note 11 Pro 5G，其餘款式則都僅對應4G連網規格。

其中，Redmi Note 11採用Qualcomm Snapdragon 680處理器，而Redmi Note 11S與Redmi Note 11 Pro均採用聯發科Helio G96處理器，在Redmi Note 11 Pro 5G則採用Snapdragon 695處理器，成為此次推出新機唯一支援5G連網功能的手機。

會有這樣的安排，自然是因為印度市場仍有多數使用者維持使用4G網路服務，5G網路使用佔比暫時還沒有太高，因此繼續推出4G連網手機依然有其市場。

硬體規格方面，Redmi Note 11 Pro與Redmi Note 11 Pro 5G都採用對應Full HD+解析度與120Hz畫面更新率設計的6.67吋AMOLED螢幕，而Redmi Note 11、Redmi Note 11S則採用Full HD+解析度、90Hz畫面更新率設計的6.43吋AMOLED螢幕，四款手機均配置中央至頂設計的開孔視訊鏡頭，除了Redmi Note 11採用1300萬畫素規格，其餘三款手機均採用1600萬畫素設計。

此外，四款新機都搭載雙擴音喇叭與3.5mm耳機孔，以及5000mAh電池設計，僅Redmi Note 11、Redmi Note 11S對應33W有線快充，其餘兩款高階機種則採用67W有線快充，此外在電源按鍵設計部分也均採用指紋辨識功能。

主相機規格部分，Redmi Note 11分別採用5000萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，搭配一組200萬畫素景深鏡頭，而Redmi Note 11S與Redmi Note 11 Pro則是將廣角鏡頭規格換成1億800萬畫素規格，採用三星ISOCELL HM2感光元件的廣角鏡頭，至於Redmi Note 11 Pro 5G則採用與Redmi Note 11 Pro相同相機模組設計，但少了200萬畫素微距鏡頭。

Redmi Note 11將提供石墨灰、暮光藍與星空藍三款配色，建議售價從179美元起跳，預計從1月底開始於全球市場陸續推出，而Redmi Note 11S則提供石墨灰、暮光藍與珍珠白三款配色，建議售價則從249美元起跳，同樣會在1月底起於全球各市場陸續上市。至於Redmi Note 11 Pro則提供石墨灰、極地白與星空藍三款配色，建議售價從299美元起跳，預計在2月於全球市場陸續上市，Redmi Note 11 Pro 5G分別提供石墨灰、極地白與海洋藍三款配色，建議售價則從329美元起跳，同樣會在2月起於全球各市場陸續上市。

小米台灣表示目前已經著手準備Redmi Note 11S在台上市前置作業，並且評估是否在台引進Redmi Note 11 Pro、Redmi Note 11 Pro 5G。

除了國際版Redmi Note 11系列，小米也在印度市場推出日前已經在台灣推出的米家空氣淨化器4、米家空氣淨化器4 Lite，以及米家空氣淨化器4 Pro，在印度市場售價分別為199美元、299美元與399美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度

延伸閱讀

2021年陸智慧型手機銷量增長3%至3.14億部 OPPO、vivo、蘋果位列前三

「小米年貨節」1月17日開跑！手機、清潔家電、大尺寸螢幕都有優惠

德國政府說明 未在小米手機內發現任何內容審查功能

小米手機涉資安審查？國際資訊網站實測：看來可怕，但事實並非如此

相關新聞

三星旗艦手機S22確定2月9日發表 規格預測一次看、有望搭載S pen

三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文日前才發文預告2月時將推出新一代Galaxy S系列手機，但未說明詳細日期，沒想到今日三星官網正式公布，將在台灣時間2月9日晚上11時在Galaxy Unpacked線上發表會推出新機Galaxy S22。

你活在現實還是網路世界裡？市調統計：2021年每人每天平均 4.8小時滑手機

市場調查機構《App Annie 》日前公布「2022年行動裝置市場展望」報告，疫情大流行催化了民眾對行動裝置的依賴性，2022 年將轉型注重數位社群、混合式工作模式、掌上娛樂的經濟模式。

小米攻印度市場推國際版Redmi Note 11系列 台灣將引進部分機種

去年10月底率先在中國市場推出的Redmi Note 11系列，稍早由小米於印度市場推出國際版本，但除了名字相同之外，基本上與中國市場推出規格完全不同。

暴雪娛樂證實著手打造全新生存類型遊戲 招募新血、建造新遊戲宇宙

暴雪娛樂稍早表示，目前正針對PC及家用主機平台打造全新生存類型遊戲，並且對外招募美術與設計技術人員。

2021年陸智慧型手機銷量增長3%至3.14億部 OPPO、vivo、蘋果位列前三

集微網消息，1月26日，研究機構CINNO Research發佈報告稱，2021年，受上遊核心零部件供應持續緊缺、國內多地疫情反復、消費市場購買力下滑等多種因素影響，整個智慧型手機市場表現不容樂觀。2021年中國市場智慧型手機銷量約3.14億部，同比上升3%。

三星2月9日發表新機 Galaxy S22系列搶先看

三星今（26）日發出媒體邀請函，將在台北時間2月9日晚上11時，舉行 Galaxy Unpacked 2022 全球發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。