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聯發科揭曉鎖定頂規Chomebook打造的迅鯤1380處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

聯發科說明，日前宏碁揭曉的新款Chromebook Spin 513採用其新款迅鯤 (Kompanio)1380處理器，將可發揮更高運算效能與更長電池續航表現。

迅鯤1380是繼先前推出的迅鯤1300T與900T推出的高階處理器，主要針對頂規設計的Chrmebook打造。除了應用在宏碁已經揭曉的Chromebook Spin 513，接下來也會廣泛應用在更多Chromebook產品。

而迅鯤1380是以台積電6nm製程打造，藉此對應更高運算效能與更常電池續航表現，同時也能對應頂級多媒體播放與人工智慧運算，並且對應流暢的雲端遊戲使用體驗。

迅鯤1380主要特性如下：

● 強勁運算能力：以8核心CPU組成，其中包含4個運作時脈高達3GHz的高性能Arm Cortex-A78核心，有效提升反應速度 (responsiveness)，增進使用者體驗。其5核心設計的Arm Mali-G57 GPU則支持快速、生動的視覺呈現，並提供4頻道2133MHz LPDDR4X的充足頻寬，是遊戲硬體最佳後盾。

● 獨家技術APU 3.0：獨家打造多核心AI處理器，專門處理AI相機及AI語音等任務，同時優化續航力。

● 4K60 HDR顯示支援：最高可達到:同時支援雙螢幕4K畫素、60Hz顯示，或是同時支援4K 60Hz加上雙螢幕4K 30Hz顯示；提供裝置廠商多元解析度、表現、外接螢幕等設計彈性，契合使用者需求。

● 硬體級AV1解碼功能：擁有先進解碼功能，讓消費者可以用最佳品質在線上播放4K影片，還能享有長效續航力。

● 語音助理支援：內含專屬的語音數位訊號處理器 (DSP)，提供極低耗能語音喚醒 (VoW)能力並支援多種語音助理服務 。

● 超快連網能力：支援時下最高的Wi-Fi 6/6E、藍牙5連網規格， 讓用戶享受高速無線連網。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI 台積電

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