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微軟宣布Windows作業系統 每月活躍用戶超過14億人

聯合新聞網 / 楊又肇

去年4月底時宣布Windows 10用戶人數超過13億消息後，微軟在稍早公布2022財年第二季財報時，確認包含Windows 11在內的Windows作業系統每月活躍使用人數已經超過14億台。

不過，要注意的是這14億數字涵蓋所有以Windows作業系統為基礎的裝置，亦即包含Windows 10、Windows 11，以及HoloLens與Xbox系列遊戲主機。但以整體來看的話，則凸顯Windows作業系統依然在市場建立相當龐大的經濟規模，不僅許多第三方應用程式都是以Windows作業系統打造，目前持續蓬勃成長的遊戲市場也是以Windows平台發展為重。

在此次公布財報中，微軟達成517億美元營收表現，相比去年同期增加20%，淨利則達188億美元，相比去年同期成長21%，其中依然以Azure雲端服務成為最大獲利來源。而在疫情影響之下，使得PC使用需求增加，因此也讓微軟Windows OEM授權、Office 265與Microsoft 365等訂閱服務獲利增加。

另一方面，Surface硬體部門也達成8%成長幅度，其中與微軟大力推動Surface Laptop等產品有關。至於Xbox業務方面則是成長10%，同時在先前宣布以687億美元收購動視暴雪，預期將使微軟接下來在遊戲營收會有更顯著成長表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 疫情

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