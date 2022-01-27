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暴雪娛樂證實著手打造全新生存類型遊戲 招募新血、建造新遊戲宇宙

聯合新聞網 / 楊又肇

暴雪娛樂稍早表示，目前正針對PC及家用主機平台打造全新生存類型遊戲，並且對外招募美術與設計技術人員。

不過，暴雪娛樂並未透露遊戲具體細節，僅說明與過往遊戲內容採取不同遊玩風格，同時也將建造全新遊戲宇宙，讓玩家能有不同遊玩體驗，因此意味新作將獨立於《魔獸世界》、《星海爭霸》、《暗黑破壞神》與《鬥陣特攻》等遊戲作品之外。

而暴雪娛樂將針對新款遊戲對外招募多達11個職缺，其中也包含負責帶領此款遊戲開發的領導職位，另外也包含資深角色美術設計師、關卡設計師、引擎軟體工程師等技術人員需求，同時從目前描述內容顯示，此款遊戲應該還是處於相當早期規劃階段。

在此之前，暴雪娛樂也曾傳出投入製作全新遊戲作品，並且積極對外招募新血，先前消息曾指稱新作可能是一款《鬥陣特攻》手機遊戲，但未獲得證實。

至於隨著微軟以687億美元收購動視暴雪，未來暴雪娛樂打造作品是否還會登上PlayStation平台，或是成為僅在PC與Xbox平台發行內容，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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