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2021年陸智慧型手機銷量增長3%至3.14億部 OPPO、vivo、蘋果位列前三

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2021年中國市場智慧型手機銷量約3.14億部，同比上升3%。示意圖／Ingimage
2021年中國市場智慧型手機銷量約3.14億部，同比上升3%。示意圖／Ingimage

集微網消息，1月26日，研究機構CINNO Research發佈報告稱，2021年，受上遊核心零部件供應持續緊缺、國內多地疫情反復、消費市場購買力下滑等多種因素影響，整個智慧型手機市場表現不容樂觀。2021年中國市場智慧型手機銷量約3.14億部，同比上升3%。

其中，2021年上半年，得益於疫情之後市場需求快速復甦，曡加小米OV等品牌集中發佈新機刺激市場，上半年淡季不淡，累計銷量貢獻達全年51.5%。而下半年旺季不旺，上遊物料持續緊缺一定程度抑製了市場需求，同時5G等終端技術革新對存量市場換機需求刺激不足導致市場需求延後。因此，下半年僅貢獻全年48.5%的銷量，市場表現不及預期。

CINNO Research表示，隨著疫苗普及、疫情常態化、終端消費市場持續復甦、敺動晶片供應趨穩、5G加速滲透、品牌產品價值及競爭力的提升等多因素敺動，預計2022年中國市場智慧型手機銷量有望達3.4 億部左右，同比增長8%。

市場格侷重構，蘋果四季度重回國內第一

在過去的一年裡，隨著華為逐漸淡出國內前五，其他品牌意欲爭奪華為份額，促使市場競爭加劇：OV前三季度表現強勁，站穩第一和第二的位置，尤其在國內1K-3K中低端主力市場表現突出，搶佔原華為份額。

2021年第四季度，蘋果在其新品iPhone 13系列強勢表現帶動下躍居國內第一，在5K以上高端市場獨占鰲頭。其份額由2020年的48%大幅增長至75%，搶佔了原華為高端市場份額；而榮耀在經歷了上半年的調整期後，下半年多款新機密集發佈，帶動榮耀在第三季度連續三個月位居國內第三。

整體上，2021年中國智慧型手機市場銷量前三名分別為OPPOvivo、蘋果，三家總銷量佔國內智慧型手機市場份額54.8%。

以下為各品牌2021年具體銷量數據：

2021年中國市場OPPO智慧型手機銷量達6440萬部，同比增長34.3%，市場份額20.5%，全年智慧型手機銷量穩居第一。

2021年中國市場vivo智慧型手機銷量達5730萬部，同比增長30.6%，市場份額18.2%，緊跟OPPO排名第二。

2021年中國市場蘋果智慧型手機銷量達5040萬部，同比增長29.9%，市場份額16.0%，市場排名第三。

2021年中國市場小米智慧型手機銷量達4770萬部，同比增長26.9%，市場份額15.2%，市場排名第四。其單月銷量在2021年11月躍居國內市場第二、安卓手機銷量No.1的位置。

2021年中國市場榮耀智慧型手機銷量達3260萬部，同比下降24.5%，市場份額10.4%。

品牌 疫情 高端 iPhone 13 華為 OPPO vivo 蘋果 小米

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