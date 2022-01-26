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三星旗艦手機S22確定2月9日發表 規格預測一次看、有望搭載S pen

聯合新聞網 / 綜合報導
三星Galaxy Unpacked線上發表會將在台灣時間2月9日晚上11點舉行，邀請函可見大大的紫紅色「S」字樣。（翻攝自推特）
三星Galaxy Unpacked線上發表會將在台灣時間2月9日晚上11點舉行，邀請函可見大大的紫紅色「S」字樣。（翻攝自推特）

三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文日前才發文預告2月時將推出新一代Galaxy S系列手機，但未說明詳細日期，沒想到今日三星官網正式公布，將在台灣時間2月9日晚上11時在Galaxy Unpacked線上發表會推出新機Galaxy S22。

三星在官網以影片方式「紀錄」紫紅色22數字轉換成「S」的過程，並向外界發出發表會邀請函，日期就訂在2月9日，該邀請函上面也寫著大大的紫紅色「S」字樣，明顯透露出將會是Galaxy S22新機。由於三星在2021年並未發表Galaxy Note新一代旗艦手機，S22被猜測可能會搭配Galaxy Note的S Pen觸控筆，成為最受矚目的新機。

三星在官網以影片方式「紀錄」紫紅色22數字轉換成「S」的過程，被猜測將推出Galaxy　S22手機。（翻攝自三星官網）
三星在官網以影片方式「紀錄」紫紅色22數字轉換成「S」的過程，被猜測將推出Galaxy　S22手機。（翻攝自三星官網）

綜合網路傳聞，曾有國外YouTuber「Unbox Therapy」意外洩露Galaxy S22的模型影片，將可能會有Galaxy S22、S22+和S22 Ultra。S22和S22+傳聞螢幕各自為6.1吋、6.55吋、機身為亮面設計，並維持前一代圓弧造型，背面有3鏡頭，搭載5,000萬畫素主鏡頭、超廣角鏡頭和長焦鏡頭。

網路流傳Galaxy S22系列將推出三款，分別是S22 Ultra（左起）、S22+以及S22，可見S22 Ultra外型較為方正。（翻攝自YouTube）
網路流傳Galaxy S22系列將推出三款，分別是S22 Ultra（左起）、S22+以及S22，可見S22 Ultra外型較為方正。（翻攝自YouTube）

Galaxy S22 Ultra外觀則與Note系列相似，四邊較方正，大小則與Note 20 Ultra（164.8 x 77.2 x 8.1 mm）差不多，機身採消光方式處理，背後可能會配置4顆鏡頭，分別是1.08億畫素主鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭、1000萬畫素長焦鏡頭跟1000萬畫素的潛望式鏡頭，還提到S22 Ultra可能會在側面放置S Pen觸控筆收納槽，有望成為第一款搭載S pen的S系列手機，也被認為是Note系列的「延續」款。

三星將於台灣時間2月9日晚上11點在三星YouTube頻道舉辦Galaxy Unpacked線上發表會，屆時就能揭曉Galaxy S22真正規格了。

網路流傳Galaxy S22 Ultra機身照，採消光設計，背後搭載4鏡頭，並可能在側面放置S Pen觸控筆收納槽。（翻攝自推特）
網路流傳Galaxy S22 Ultra機身照，採消光設計，背後搭載4鏡頭，並可能在側面放置S Pen觸控筆收納槽。（翻攝自推特）

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