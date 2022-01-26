三星確定會在2月9日舉辦Unpacked 2022 預計公布Galaxy S22系列旗艦手機

就在三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文日前發文預告將在2月推出新一代Galaxy S系列機種，三星稍早確認會在台灣時間2月9日晚間11點 (美國東岸時間2月9日上午10點)舉辦Unpacked 2022發表活動，預計揭曉傳聞許久的Galaxy S22系列旗艦手機。

除了將公布Galaxy S22系列旗艦手機，三星預期也會公布可能僅在南韓市場銷售的新款Galaxy Home Mini 2智慧喇叭，或許也會同步更新Galaxy Buds耳機等配件。

先前已經有不少傳聞指稱三星即將推出新機，將包含Galaxy S22、Galaxy S22+，以及Galaxy S22 Ultra，其中Galaxy S22 Ultra更預期採用貼近Galaxy Note般設計，並且提供可將S Pen收入機身的設計。

同時，Galaxy S22系列將會採用三星首度與AMD合作RDA2顯示架構的Exynos 2200處理器，其中藉由AMD技術讓Xclipse GPU能發揮更高顯示效能，藉此與Qualcomm長時間用在Snapdragon系列處理器的Adreno GPU抗衡。

但不少市場傳聞指稱可能僅部分國家市場推出的Galaxy S22系列才會採用Exynos 2200處理器規格，多數地區依然會以Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器為主。

至於在硬體規格方面，由於受到疫情影響供應鏈等因素，導致部分Galaxy S22系列手機規格所配置記憶體縮減，但售價卻相對提高，因此可能呈現新機漲價情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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