報導指稱NVIDIA準備放棄收購Arm 而Softbank則計畫讓Arm恢復上市
彭博新聞報導指稱，NVIDIA可能準備放棄收購Arm，而Softbank則計畫讓Arm恢復上市。
雖然NVIDIA多次說明收購Arm將能產生更大經濟效益，同時也能推動運算規模大幅增長，但隨著微軟、Google、Qualcomm等業者均持反對票，另外也面臨英國政府介入調查，以及中國監管機構尚未同意此筆交易，而美國聯邦貿易委員會後續也指控有違反市場壟斷事實，使得NVIDIA此筆400億美元收購交易面臨不少挑戰。
NVIDIA在2020年9月中旬宣布從Softbank手中收購Arm，計畫以1年半時間完成此筆交易，但隨著目前面臨不少阻礙情況下，使得NVIDIA可能面臨無法在原本預定時間內完成收購Arm，加上目前英國、美國監管機構顯然均反對此筆交易，顯然讓NVIDIA做好放棄收購Arm的準備。
不過，目前NVIDIA與Arm均未對彭博新聞報導做任何回應，但市場預期NVIDIA很快就會對外做出聲明。至於Softbank方面早已做好準備，一旦NVIDIA無法順利收購Arm，依然會讓Arm恢復上市。
由於各國政府擔心NVIDIA收購Arm將構成更龐大的市場壟斷問題，恐怕將使NVIDIA同時在CPU、GPU運算發展有更大優勢，進而造成市場發展失衡，而諸多與Arm合作業者更擔心新技術將由NVIDIA獨佔，或是優先使用，加上中國安謀與中美貿易戰等影響，不少看法更認為中國監管機構幾乎不可能同意此筆交易。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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