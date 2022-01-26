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康寧推出折射率達2.0的玻璃 讓虛擬視覺頭戴裝置有更好視野感受

聯合新聞網 / 楊又肇

康寧稍早宣布投入折射率達2.0的高折射率玻璃，預計能應用在擴增實境等頭戴裝置，讓使用者能感受尺寸放大率更高且清晰的虛擬視覺影像，同時也能使頭戴裝置體型變得更加輕巧。

藉由新款玻璃材質與切割等設計，康寧預期能透過折射率達2.0的玻璃元件，提供更寬廣視野範圍，以及更清晰的光學影像視覺表現，其中包含藉由讓藍色波長有更好光學傳達效果，即可讓虛擬視覺頭戴裝置以更少玻璃元件數量，設計更輕巧、視覺體驗更好的產品，藉此推動虛擬視覺應用普及化。

依照說明，康寧新款折射率達2.0的高折射率玻璃分別提供150mm、200mm，以及300mm等直徑規格，並且以精密雷射玻璃切割技術製成，讓使用者能在使用虛擬視覺頭戴裝置時，能有更清晰的影像視覺感受。

除了提供折射率達2.0的玻璃製品，康寧目前仍維持提供現有折射率達1.8、1.9的玻璃製品選項，藉此對應不同虛擬視覺頭戴裝置設計需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境

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