Square Enix釋出《天堂陌生人 Final Fantasy 起源》最新宣傳影片 3月18日推出

去年6月宣布與光榮特庫摩旗下Team NINJA工作室合作，打造全新動作角色扮演遊戲《天堂陌生人 Final Fantasy 起源》(Stranger of Paradise Final Fantasy Origin)消息後，Square Enix稍早釋出長度約5分鐘的最新遊戲宣傳預告影片。

新作將採用《Final Fantasy》系列元素，加上《仁王》系列的動作遊玩元素，藉此呈現截然不同的遊玩風格，並且由過去《Final Fantasy》系列製作總監野村哲也及編劇野島一成帶領製作，並且與Team NINJA工作室共同開發。

此次作品設定為動作角色扮演，玩家將扮演主角傑克挑戰各個迷宮任務，並且使被黑暗支配的科內利亞再次恢復過往水晶光輝。而在遊戲過程中將可蒐集各種職業技能、武器，並且能自訂且培育角色技能，同時在先前接受訪談時，Square Enix也透露此次作品將提供技能繼承，讓玩家可以最強狀態重新挑戰遊戲故事。

目前《天堂陌生人 Final Fantasy 起源》確定會在今年3月18日正式推出，預計登上PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One，以及透過EPIC Games Store登上Windows PC平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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