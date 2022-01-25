iPhone13又傳災情！ 螢幕慘變「整片粉紅色」 蘋果認軟體問題

iPhone13傳災情！綜合外媒報導，最近有大批中國使用者在社群媒體上抱怨自己的iPhone13遇到「粉屏」問題，也就是手機螢幕被整片粉紅色覆蓋，還加上閃退、卡頓、自動重開機等使用不順現象。蘋果方面也做出回應，表示這應該是軟體問體，並建議用戶將手機系統更新到最新版本。

事實上，該螢幕問題並非最近才有，根據《PhoneArena》，早在去年10月就已有用戶在蘋果官方論壇反應該問題，並成功更換手機。但之後的用戶就沒那麼幸運了，蘋果雖然找不出發生原因，但認定此問題為「軟體問題」並拒絕更換，而大部分反應螢幕出問題的型號都是iPhone 13系列。

有用戶表示：「我也遇到一樣的問題，我在照相的時候畫面突然當掉，變成一片粉紅色後就自動重開機。我打給客服詢問，他們表示手機沒有問題。現在我必須等到手機下次出問題，或是直接退掉，因為我三天前才買的」。

蘋果的客服態度也受到抱怨，許多人認為用戶花了這麼多錢買了高價手機，卻沒能得到認真的回應。在中國論壇上也持續有人回報他們遇到的螢幕問題，有人打給中文客服，得到回應是「我們没有注意到設備硬體方面的相關問題，因為這種情況『粉屏』是在系統鎖定時引起的。」還建議使用者備份資料，並將iOS和手機中的app升級到最新版本，以減少不相容問題。

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