快訊

帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級

過年前先預約疫苗！1922平台明起開放第21期 2/7開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google新款無線充電座Pixel Stand 2簡單玩 加入無線快充、更安全充電

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Google新款無線充電座Pixel Stand 2
▲Google新款無線充電座Pixel Stand 2

去年推出Pixel 6系列手機時，Google也同步推出新款無線充電座Pixel Stand 2，同樣支援將Pixel系列手機放上充電時，即可自動切換成相框模式，或是直接操作居家智慧聯網裝置，同時本身相容15W標準Qi無線充電，配合Pixel 6系列手機使用則可最高實現平均23W的無線充電功率。

雖然Google很早就已經配合Pixel 6系列推出此款充電配件，但因為近期疫情仍有影響，加上特定零件短缺情況，使得台灣地區在近期才較大量對外供貨，建議售價則是新台幣2599元。

除了可應用在Pixel 6系列手機充電，只要裝置對應Qi無線充電都能透過此款配件補充電量，但僅能以標準Qi無線充電方式，亦即最高充電功率僅為15W，因此包含三星手機、蘋果iPhone或新款AirPods系列都能以此充電。

▲Pixel系列手機放上Pixel Stand 2後，即可變成小型數位螢幕
▲Pixel系列手機放上Pixel Stand 2後，即可變成小型數位螢幕

▲但如果放置僅支援Qi無線充電的手機，則只會以一般Qi標準規格充電
▲但如果放置僅支援Qi無線充電的手機，則只會以一般Qi標準規格充電

另外，相較隨著Pixel 3系列推出的第一代Pixel Stand無線充電座，第二代版本則是變得更加厚實，同時也強化手機在充電過程時的底部支撐性，避免在充電過程因為震動等因素滑落，或是因為手機保護殼較厚而無法順利充電。

至於Pixel Stand 2則是採用USB-C連接，原廠附上的USB充電器就是對應30W充電功率，因此能讓Pixel 6系列手機以更高功率充電。

▲Pixel Stand 2採用較厚實外型，同時底座也較為突出，可避免手機因擺放角度差異而滑落
▲Pixel Stand 2採用較厚實外型，同時底座也較為突出，可避免手機因擺放角度差異而滑落

▲底座為止滑設計的橡膠材質
▲底座為止滑設計的橡膠材質

▲與第一款Pixel Stand (左)外觀比較
▲與第一款Pixel Stand (左)外觀比較

▲內附30W充電功率充電器
▲內附30W充電功率充電器

而將Pixel系列手機放上Pixel Stand 2後，即可讓手機在持續補充電力情況下，變成小型智慧顯示器，在一般情況下可自動播放存放在Google Photos的照片內容，或是啟用Google Assistant數位助理服務，另外也能直接連動居家智慧聯網裝置，讓手機可以變成「遙控器」使用，直接點按螢幕顯示選項就能對應開燈，或是開啟掃地機器人。

▲提供可在黑暗環境關閉螢幕、放上充電座時自動開啟手機零打擾模式，以及可設定相框模式、日出時間鬧鐘，以及居家控制系統與充電模式
▲提供可在黑暗環境關閉螢幕、放上充電座時自動開啟手機零打擾模式，以及可設定相框模式、日出時間鬧鐘，以及居家控制系統與充電模式

至於在充電選項部分，配合將Pixel 6系列手機放上Pixel Stand 2，即可設定充電模式，其中包含可依照手機使用情況調整的最佳化選項，以及會讓散熱風扇轉速較高的最高模式，另外亦可選擇充電速度相對較慢，但有會藉由限制熱風扇轉速降低噪音的靜音模式。

其中，在正常其情況下，Pixel Stand 2配合Pixel 6系列充電的話，約可在35分鐘內從0%充至50%電量，讓使用者能有足夠電力使用手機。從50%到80%則會再花費半小時左右充電時間，讓電力能以相對安全、穩定方式充入手機電池，而最後20%則會以更慢速度充電，藉此保護手機電池使用壽命。

▲在一般情況下，約可在2小時多將Pixel 6 Pro充滿電
▲在一般情況下，約可在2小時多將Pixel 6 Pro充滿電

▲讓Pixel系列手機放上Pixel Stand 2，即可變成智慧顯示器使用模式
▲讓Pixel系列手機放上Pixel Stand 2，即可變成智慧顯示器使用模式

▲可選擇三種不同充電方式：最佳化、最高、靜音
▲可選擇三種不同充電方式：最佳化、最高、靜音

▲可在待機模式加入4款可操作的智慧聯網裝置
▲可在待機模式加入4款可操作的智慧聯網裝置

▲可在直接透過螢幕控制家中智慧聯網裝置
▲可在直接透過螢幕控制家中智慧聯網裝置

▲挑選合適的Google Photos照片內容
▲挑選合適的Google Photos照片內容

▲即可在手機放置於Pixel Stand 2時呈現Google Photos內容
▲即可在手機放置於Pixel Stand 2時呈現Google Photos內容

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 疫情

延伸閱讀

BMW仍不打算自行生產電池 原因竟是「不確定性」？

小米年貨節最後一天隱藏新品別錯過！年假追劇必備「Xiaomi電視棒4K」

Google傳打造新款Chromecast with Google TV 支援AV1編碼播放

Google傳今年5月推出入門款手機Pixel 6a 3.5mm耳機孔可能說拜拜

相關新聞

iPhone13又傳災情！ 螢幕慘變「整片粉紅色」 蘋果認軟體問題

iPhone13傳災情！綜合外媒報導，最近有大批中國使用者在社群媒體上抱怨自己的iPhone13遇到「粉屏」問題，也就是手機螢幕被整片粉紅色覆蓋，還加上閃退、卡頓、自動重開機等使用不順現象。蘋果方面也做出回應，表示這應該是軟體問體，並建議用戶將手機系統更新到最新版本。

果粉看過來！蘋果秋季傳發表14款新裝置 史上最多

蘋果正準備在秋季發表會推出一系列新品，彭博資訊時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在他的「Power On」專欄中...

花藝師打造歐式新年盆花 用iPhone攝影新功能拍出清新春意

農曆春節是溫馨的團聚時刻也是除舊佈新的重要時刻，近期疫情變化讓人心情緊繃，更需要透過居家佈置安定心神，這時候準備一個放在...

好市多買iPhone貴2千 網列優點反證：買貴也最划算

美式賣場好市多販售品項琳瑯滿目，連手機都可在好市多買到，有網友煩惱應該在好市多或通訊行購買iPhone 13 ProMax，雖然好市多價格貴2000元，但可刷卡且有發票。其他網友則列出優點並狂勸「全台灣我不知道哪裡買iPhone比好市多划算的」。

蘋果官方調整「舊換新」折扣金額 這2款iPhone主人哭哭：砍好多

換新機選擇「折舊」是不錯的方案，只要使用舊手機換取新品即可享優惠折扣。然而，蘋果官方釋出最新折舊價，顯然「下修」大部分的可折舊空間。

Google新款無線充電座Pixel Stand 2簡單玩 加入無線快充、更安全充電

去年推出Pixel 6系列手機時，Google也同步推出新款無線充電座Pixel Stand 2，同樣支援將Pixel系列手機放上充電時，即可自動切換成相框模式，或是直接操作居家智慧聯網裝置，同時本身相容15W標準Qi無線充電，配合Pixel 6系列手機使用則可最高實現平均23W的無線充電功率。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。