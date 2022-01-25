Google新款無線充電座Pixel Stand 2簡單玩 加入無線快充、更安全充電

去年推出Pixel 6系列手機時，Google也同步推出新款無線充電座Pixel Stand 2，同樣支援將Pixel系列手機放上充電時，即可自動切換成相框模式，或是直接操作居家智慧聯網裝置，同時本身相容15W標準Qi無線充電，配合Pixel 6系列手機使用則可最高實現平均23W的無線充電功率。

雖然Google很早就已經配合Pixel 6系列推出此款充電配件，但因為近期疫情仍有影響，加上特定零件短缺情況，使得台灣地區在近期才較大量對外供貨，建議售價則是新台幣2599元。

除了可應用在Pixel 6系列手機充電，只要裝置對應Qi無線充電都能透過此款配件補充電量，但僅能以標準Qi無線充電方式，亦即最高充電功率僅為15W，因此包含三星手機、蘋果iPhone或新款AirPods系列都能以此充電。

▲Pixel系列手機放上Pixel Stand 2後，即可變成小型數位螢幕

▲但如果放置僅支援Qi無線充電的手機，則只會以一般Qi標準規格充電

另外，相較隨著Pixel 3系列推出的第一代Pixel Stand無線充電座，第二代版本則是變得更加厚實，同時也強化手機在充電過程時的底部支撐性，避免在充電過程因為震動等因素滑落，或是因為手機保護殼較厚而無法順利充電。

至於Pixel Stand 2則是採用USB-C連接，原廠附上的USB充電器就是對應30W充電功率，因此能讓Pixel 6系列手機以更高功率充電。

▲Pixel Stand 2採用較厚實外型，同時底座也較為突出，可避免手機因擺放角度差異而滑落

▲底座為止滑設計的橡膠材質

▲與第一款Pixel Stand (左)外觀比較

▲內附30W充電功率充電器

而將Pixel系列手機放上Pixel Stand 2後，即可讓手機在持續補充電力情況下，變成小型智慧顯示器，在一般情況下可自動播放存放在Google Photos的照片內容，或是啟用Google Assistant數位助理服務，另外也能直接連動居家智慧聯網裝置，讓手機可以變成「遙控器」使用，直接點按螢幕顯示選項就能對應開燈，或是開啟掃地機器人。

▲提供可在黑暗環境關閉螢幕、放上充電座時自動開啟手機零打擾模式，以及可設定相框模式、日出時間鬧鐘，以及居家控制系統與充電模式

至於在充電選項部分，配合將Pixel 6系列手機放上Pixel Stand 2，即可設定充電模式，其中包含可依照手機使用情況調整的最佳化選項，以及會讓散熱風扇轉速較高的最高模式，另外亦可選擇充電速度相對較慢，但有會藉由限制熱風扇轉速降低噪音的靜音模式。

其中，在正常其情況下，Pixel Stand 2配合Pixel 6系列充電的話，約可在35分鐘內從0%充至50%電量，讓使用者能有足夠電力使用手機。從50%到80%則會再花費半小時左右充電時間，讓電力能以相對安全、穩定方式充入手機電池，而最後20%則會以更慢速度充電，藉此保護手機電池使用壽命。

▲在一般情況下，約可在2小時多將Pixel 6 Pro充滿電

▲讓Pixel系列手機放上Pixel Stand 2，即可變成智慧顯示器使用模式

▲可選擇三種不同充電方式：最佳化、最高、靜音

▲可在待機模式加入4款可操作的智慧聯網裝置

▲可在直接透過螢幕控制家中智慧聯網裝置

▲挑選合適的Google Photos照片內容

▲即可在手機放置於Pixel Stand 2時呈現Google Photos內容

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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