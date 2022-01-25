聽新聞
test
0:00 / 0:00
realme預告將在數字系列手機產品加入Pro+等級 吸引更多族群
日前透露今年在台發展目標之後，realme宣布從2018年開始推出的數字系列手機，至今已經突破4000萬支銷售里程碑，同時預告將首次在此系列手機產品加入Pro+等級機種，藉此擴展更多用戶族群。
而在數字系列加入Pro+等級機種，更意味realme希望擴大原本以潮流、輕薄、閃充為特點的核心產品線發展佈局，藉由劃分不同等級機種吸引更多用戶族群，一如眾多品牌透過等級劃分方式區隔不同使用需求，進而讓旗下產品能進入更多元市場。
realme強調，隨著數字系列手機銷售持續成長，更凸顯本身以更親民價格、時尚潮流設計吸引更多用戶族群的策略成功，未來在此系列產品增加Pro+等級規格，預期將使更多科技技術下放，讓更多原本僅在高階旗艦手機產品出現的功能設計，應用在更親民價位機種，呼應realme本身敢越級挑戰的品牌形象。
在先前消息中，realme接下來預計揭曉更多realme 9系列手機，而此次預告內容也間接透露將推出realme 9 Pro+款式新機，另外也預期包含realme 9 Pro款式機種。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言