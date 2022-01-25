realme預告將在數字系列手機產品加入Pro+等級 吸引更多族群

日前透露今年在台發展目標之後，realme宣布從2018年開始推出的數字系列手機，至今已經突破4000萬支銷售里程碑，同時預告將首次在此系列手機產品加入Pro+等級機種，藉此擴展更多用戶族群。

而在數字系列加入Pro+等級機種，更意味realme希望擴大原本以潮流、輕薄、閃充為特點的核心產品線發展佈局，藉由劃分不同等級機種吸引更多用戶族群，一如眾多品牌透過等級劃分方式區隔不同使用需求，進而讓旗下產品能進入更多元市場。

realme強調，隨著數字系列手機銷售持續成長，更凸顯本身以更親民價格、時尚潮流設計吸引更多用戶族群的策略成功，未來在此系列產品增加Pro+等級規格，預期將使更多科技技術下放，讓更多原本僅在高階旗艦手機產品出現的功能設計，應用在更親民價位機種，呼應realme本身敢越級挑戰的品牌形象。

在先前消息中，realme接下來預計揭曉更多realme 9系列手機，而此次預告內容也間接透露將推出realme 9 Pro+款式新機，另外也預期包含realme 9 Pro款式機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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