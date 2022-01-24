快訊

打第三劑到底有沒有效？《刺胳針》期刊揭7款不同廠牌新冠疫苗效果

指揮中心病例圖只放大境外移入 鄉民改圖列本土縣市被讚爆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多買iPhone貴2千 網列優點反證：買貴也最划算

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為在好市多買iPhone優點相當多。圖／聯合報系資料照
網友認為在好市多買iPhone優點相當多。圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多販售品項琳瑯滿目，連手機都可在好市多買到，有網友煩惱應該在好市多或通訊行購買iPhone 13 ProMax，雖然好市多價格貴2000元，但可刷卡且有發票。其他網友則列出優點並狂勸「全台灣我不知道哪裡買iPhone比好市多划算的」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問，他近日打算購買iPhone 13 ProMax，手上擁有好市多黑鑽卡及國泰信用卡，好市多售價3萬8978元，可使用信用卡，有開發票；一般通訊行價格3萬6790元，只限現金付款，不開發票，他詢問「何處購買比較划算？」

其他網友一面倒狂勸他在好市多購買，留言「好市多可分六期、90天有問題直接退，外面只有換整新、公司通路，可加買全球保固，全台灣我不知道哪裡買愛瘋比好市多划算的」、「無發票的毫無保障，不要貪圖便宜」、「去年買了12 pro分6期，用了2個多月開關機有問題直接辦退貨不囉嗦，今年13pro當然還是選擇好市多購買」。

還有網友留言「黑卡＋國泰聯名卡有3%+分期，如果自己開公司開發票還能拿回5％，加上好市多90天退貨機制，再怎麼也會考慮好市多，沒發票你要考慮後續若有問題，送修沒發票可能產生的費用，而且沒發票，如果好死不死你買到別人的整新機或是來路不明的手機，到時候你根本沒辦法提出手機如何取得問題吧！」

好市多 iPhone

延伸閱讀

把超商當髮廊！ 網友傻眼：不怕頭髮飛到食物上？

本土病例地圖曝光！6縣市確診人數增加 高雄超越雙北

影片教你做／Google試算表從頭學（上）！凍結表格1秒達成、設定公式免煩惱

開箱影片／選這色就對了！Philips TAT5556他笑曝耳機降噪效果：連包裹都收不到

相關新聞

果粉看過來！蘋果秋季傳發表14款新裝置 史上最多

蘋果正準備在秋季發表會推出一系列新品，彭博資訊時事通訊記者葛曼（Mark Gurman）在他的「Power On」專欄中...

花藝師打造歐式新年盆花 用iPhone攝影新功能拍出清新春意

農曆春節是溫馨的團聚時刻也是除舊佈新的重要時刻，近期疫情變化讓人心情緊繃，更需要透過居家佈置安定心神，這時候準備一個放在...

好市多買iPhone貴2千 網列優點反證：買貴也最划算

美式賣場好市多販售品項琳瑯滿目，連手機都可在好市多買到，有網友煩惱應該在好市多或通訊行購買iPhone 13 ProMax，雖然好市多價格貴2000元，但可刷卡且有發票。其他網友則列出優點並狂勸「全台灣我不知道哪裡買iPhone比好市多划算的」。

蘋果官方調整「舊換新」折扣金額 這2款iPhone主人哭哭：砍好多

換新機選擇「折舊」是不錯的方案，只要使用舊手機換取新品即可享優惠折扣。然而，蘋果官方釋出最新折舊價，顯然「下修」大部分的可折舊空間。

Google傳打造新款Chromecast with Google TV 支援AV1編碼播放

去年推出搭載新版Google TV作業系統的Chromecast with Google TV裝置後，Google顯然計畫接續推出代號「Boreal」的新版設計。

微軟取消「Andromeda」作業系統 在一款Lumia 950上運作、還支援手寫功能

過去微軟曾計畫打造代號「Andromeda」 (仙女座)，並且能用於雙螢幕輸出手機裝置的客製化Windows外部模組設計，而Windows Central網站則是取得可在Lumia 950運作的早期版本，透過將近15分鐘影片長度呈現此款作業系統操作體驗，甚至包含可對應手寫筆使用模式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。