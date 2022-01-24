好市多買iPhone貴2千 網列優點反證：買貴也最划算

美式賣場好市多販售品項琳瑯滿目，連手機都可在好市多買到，有網友煩惱應該在好市多或通訊行購買iPhone 13 ProMax，雖然好市多價格貴2000元，但可刷卡且有發票。其他網友則列出優點並狂勸「全台灣我不知道哪裡買iPhone比好市多划算的」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問，他近日打算購買iPhone 13 ProMax，手上擁有好市多黑鑽卡及國泰信用卡，好市多售價3萬8978元，可使用信用卡，有開發票；一般通訊行價格3萬6790元，只限現金付款，不開發票，他詢問「何處購買比較划算？」

其他網友一面倒狂勸他在好市多購買，留言「好市多可分六期、90天有問題直接退，外面只有換整新、公司通路，可加買全球保固，全台灣我不知道哪裡買愛瘋比好市多划算的」、「無發票的毫無保障，不要貪圖便宜」、「去年買了12 pro分6期，用了2個多月開關機有問題直接辦退貨不囉嗦，今年13pro當然還是選擇好市多購買」。

還有網友留言「黑卡＋國泰聯名卡有3%+分期，如果自己開公司開發票還能拿回5％，加上好市多90天退貨機制，再怎麼也會考慮好市多，沒發票你要考慮後續若有問題，送修沒發票可能產生的費用，而且沒發票，如果好死不死你買到別人的整新機或是來路不明的手機，到時候你根本沒辦法提出手機如何取得問題吧！」

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