Google傳今年5月推出入門款手機Pixel 6a 3.5mm耳機孔可能說拜拜
除了預計推出新款Chromecast with Google TV裝置，相關消息更指稱Google準備推出新款入門等級手機Pixel 6a，有可能會在今年5月對外公布。
Pixel 6a有可能會以去年推出的Pixel 6為基礎，或許將維持相同外型與平面螢幕設計，並且採用Google與三星合作的客製化處理器Tensor，但相機規格預期會相對簡化，藉此符合其親民定位設計，另外可能加入防水設計，但預期會取消3.5mm耳機孔設計。
至於此款手機預計發表時間，將可能會是在今年5月，或許將配合今年度的Google I/O 2022時間對外公布，一如2019年時，Google選擇在Google I/O 2019期間揭曉Pixel 3a。
不過，在目前疫情仍有一定影響之下，或許Google也會比照2020年延後至8月才對外揭曉Pixel 4a 5G，甚至2021年更僅在美國、日本市場推出Pixel 5a，有可能會在更晚時候公布Pixel 6a，或許同樣僅在特定市場提供。
除了Pixel 6a，Google接下來也預期將揭曉傳聞許久的Pixel Watch智慧手錶<，稍早時候更傳出計畫推出新款Chromecast with Google TV。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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