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Google傳打造新款Chromecast with Google TV 支援AV1編碼播放

聯合新聞網 / 楊又肇

去年推出搭載新版Google TV作業系統的Chromecast with Google TV裝置後，Google顯然計畫接續推出代號「Boreal」的新版設計

目前無法確認「Boreal」是否仍維持Chromecast with Google TV般電視棒外型設計，同時也無法確認其硬體規格，但有可能準備加入Google目前主力推廣的AV1編碼播放格式，藉此以更低網路頻寬播放高解析影片內容。

此外，Google先前也透露未來將在電視產品全面改以Google TV作業系統應用為主，並且將逐漸降低過去Andorid TV使用模式，在近期更新中也能看見Andorid TV操作介面已經越來越貼近Google TV的使用設計。

而從XDA Developers論壇網站取得消息指稱，Google將會在今年3月31日起於Google TV加入支援AV1編碼播放功能，或許屆時也會公布新款Chromecast with Google TV裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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