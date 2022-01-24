微軟取消「Andromeda」作業系統 在一款Lumia 950上運作、還支援手寫功能

過去微軟曾計畫打造代號「Andromeda」 (仙女座)，並且能用於雙螢幕輸出手機裝置的客製化Windows外部模組設計，而Windows Central網站則是取得可在Lumia 950運作的早期版本，透過將近15分鐘影片長度呈現此款作業系統操作體驗，甚至包含可對應手寫筆使用模式。

從影片展示內容顯示，代號「Andromeda」的客製化Windows外部模組設計，有不少細節與早期的Windows Mobile作業系統相仿，同時也對應Cortana數位助理服務，使用者更可直接在螢幕上鎖情況下，透過名為Journal的功能，直接透過手寫筆在螢幕上書寫筆記，並且支援插入圖像、3D物件等內容。

而許多操作模式與後來的Windows 11相仿，同時也有不少功能與微軟後來推出的Surface Duo雙螢幕手機相似，甚至支援手寫操作功能也與Surface Duo的使用體驗相似。

不過，微軟最終並未將「Andromeda」應用在實際商品，反而是以Android作業系統打造Surface Duo。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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