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Siri也懂魔法？教你設定5個《哈利波特》咒語操作iPhone

香港01 / 蔡浩騰

哈利波特》系列正傳小說、電影雖然已經完結了足足十年有多，但人們繼續對魔法世界趨之若鶩，雖然現實中的我們依然是不懂魔法的「麻瓜」，但其實在 iPhone 入面暗藏了幾個來自魔法世界的咒語彩蛋，只需要喊出相應咒語就可以啟動特定功能。

打開一個設定即可啟用

哈利波特 Fans 要在 iPhone 以 Siri 語音輸入「唸咒」，首先要滿足一個條件─不是進霍格華茲 ─而是需要令你的 Siri 可以聽懂英語，換言之就需要在設定中將 Siri 的輸入語言改成英語，設定僅三個步驟👇👇👇

要讓 Sir「聽懂」咒語，只需要進入設定內的「Siri與搜尋」、選擇「語言」後，點選「英文（美國）」，就可以開始對著iPhone說出後面 Siri 哈利波特咒語。 圖／擷自香港01
要讓 Sir「聽懂」咒語，只需要進入設定內的「Siri與搜尋」、選擇「語言」後，點選「英文（美國）」，就可以開始對著iPhone說出後面 Siri 哈利波特咒語。 圖／擷自香港01

照明咒必學

哈利波特世界中的魔法咒語不少，但暫時 Siri 可以聽得明白的就只有 5 個而已，而的確也非個個實用，主要還是作為服務 Fans 的彩蛋居多，只不過看見虛構的咒語可以在現實中真實使用得到，也實在叫人躍躍欲試👇👇👇

圖／擷自香港01
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文章授權轉載自《香港01》

Siri 哈利波特 iPhone

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