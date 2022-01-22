三星總裁預告新款Galaxy S22即將亮相 包含Ultra機種與S Pen應用設計

三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文稍早發文預告即將在2月推出新一代Galaxy S系列機種，同時也透露新機依然包含Ultra規格機種，另外更將包含S Pen應用設計。

盧泰文表示，智慧型手機的演進即可促成新型態的數位產業，並且滿足當前遠距工作、學習、娛樂與健身等需求，而三星接下來依然會以手機產品發展為重心，並且以手機為核心推動科技成長，並且帶來更好生活體驗。

過去藉由Galaxy Note系列改變手機使用體驗，近年更以Galaxy Fold系列開創全新手機型態，盧泰文更強調三星將持續傾聽用戶使用需求，並且配合市場趨勢提供更好行動使用體驗。而針對去年並未推出新款Galaxy Note系列機種，盧泰文更預告接下來即將推出的Galaxy S系列 (預期就是Galaxy S22系列)也將結合S Pen應用功能，甚至帶來超越真實紙筆使用體驗，此外也將提供更好的相機拍攝感受。

此外，在盧泰文相關說法中，更暗示即將推出新機也將包含定位頂規的Ultra機種，亦即Galaxy S22 Ultra。

先前已經有不少傳聞指稱三星即將推出新機，將包含Galaxy S22、Galaxy S22+，以及Galaxy S22 Ultra，其中Galaxy S22 Ultra更預期採用貼近Galaxy Note般設計，並且提供可將S Pen收入機身的設計。

而在近期對外揭曉結合AMD RDNA2顯示架構Xclipse GPU設計的Exynos 2200處理器之後，預期三星接下來即將推出的Galaxy S22系列也會採用此款處理器，但不少市場傳聞指稱可能僅部分國家市場會採用Exynos 2200處理器規格，多數地區依然會以Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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