三星總裁預告新款Galaxy S22即將亮相 包含Ultra機種與S Pen應用設計

聯合新聞網 / 楊又肇
▲三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文
▲三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文

三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文稍早發文預告即將在2月推出新一代Galaxy S系列機種，同時也透露新機依然包含Ultra規格機種，另外更將包含S Pen應用設計。

盧泰文表示，智慧型手機的演進即可促成新型態的數位產業，並且滿足當前遠距工作、學習、娛樂與健身等需求，而三星接下來依然會以手機產品發展為重心，並且以手機為核心推動科技成長，並且帶來更好生活體驗。

過去藉由Galaxy Note系列改變手機使用體驗，近年更以Galaxy Fold系列開創全新手機型態，盧泰文更強調三星將持續傾聽用戶使用需求，並且配合市場趨勢提供更好行動使用體驗。而針對去年並未推出新款Galaxy Note系列機種，盧泰文更預告接下來即將推出的Galaxy S系列 (預期就是Galaxy S22系列)也將結合S Pen應用功能，甚至帶來超越真實紙筆使用體驗，此外也將提供更好的相機拍攝感受。

此外，在盧泰文相關說法中，更暗示即將推出新機也將包含定位頂規的Ultra機種，亦即Galaxy S22 Ultra。

先前已經有不少傳聞指稱三星即將推出新機，將包含Galaxy S22、Galaxy S22+，以及Galaxy S22 Ultra，其中Galaxy S22 Ultra更預期採用貼近Galaxy Note般設計，並且提供可將S Pen收入機身的設計。

而在近期對外揭曉結合AMD RDNA2顯示架構Xclipse GPU設計的Exynos 2200處理器之後，預期三星接下來即將推出的Galaxy S22系列也會採用此款處理器，但不少市場傳聞指稱可能僅部分國家市場會採用Exynos 2200處理器規格，多數地區依然會以Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

關說

延伸閱讀

不畏疫情 三星總裁：Galaxy S22旗艦新機下月登場

三星新款Galaxy Tab S8系列 傳2月發表、也有瀏海造型？

Google首款螢幕可凹折手機 價格可能很親民

三星證實將延後揭曉Exynos 2200處理器 仍會用於Galaxy S22系列手機

相關新聞

搶市占！三星總裁證實Galaxy S22旗艦手機下月登場

三星總裁盧泰文在官網發布文章，確認今年2月會舉辦Unpacked發表會，盧泰文表示，在2022年2月的Unpacked發...

三星總裁預告新款Galaxy S22即將亮相 包含Ultra機種與S Pen應用設計

三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文稍早發文預告即將在2月推出新一代Galaxy S系列機種，同時也透露新機依然包含Ultra規格機種，另外更將包含S Pen應用設計。

遠傳易付卡新春獻禮首次儲值雙倍送 輕鬆暢享5G網速

農曆春節將至，正值親友返台過年、短期居住的高峰期，遠傳（4904）5G易付卡推出當月儲值滿額就送「上網吃到飽」優惠，最高...

聯發科公布白皮書 預期以「S.O.C.」三大原則推動未來6G網路發展

聯發科1月18日公布《6G願景白皮書》，強調以關鍵技術趨勢、工程可行性、標準化時程三方面勾勒其構思的未來6G網路發展願景。

iPhone輸「1個功能」！網友比較一致認同：安卓好用多了

無論是iPhone的外觀、介面、系統，都受到一眾科技人的愛慕。不過，一名網友提及，唯獨iPhone的一個功能輸Android（安卓）系統，讓不少網友一致認同。

外媒秀iPhone 13 Pro電池評測 續航時間曝光

iPhone 13 Pro雖然已經上市將近4個月了，但相關評測還是陸續曝光，日前評測網站DxOMark公布iPhone 13 Pro的電池測試結果，續航時間可達2 天 5個小時，評比分數為76分。DxOMARK 表示，與iPhone 13 Pro相同等級的機型裡，它的電池容量只有3,095mAh，算是其中電池最小的一款手機，但它的表現仍取得不錯的成績。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。