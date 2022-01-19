聯發科公布白皮書 預期以「S.O.C.」三大原則推動未來6G網路發展

聯發科1月18日公布《6G願景白皮書》，強調以關鍵技術趨勢、工程可行性、標準化時程三方面勾勒其構思的未來6G網路發展願景。

依照聯發科說明，認為未來6G網路將以「簡繁得宜」 (Simplexity)、「臻善致美」 (Optimization)，以及「跨界融合」 (Convergence)三個「S.O.C.」原則設計，透過最精簡的設計，滿足更複雜的新應用場景需求，同時也以高度規模化 (scalability)發展潛力，結合以使用者體驗為導向，藉此滿足未來6G網路提供及使用需求。

而在聯發科的想像與規劃中，更將超寬頻譜收發、地面網路，以及位於星際的衛星網路結合，並且納入人工智慧與機器學習技術，讓網路傳輸頻寬可以持續擴展，同時也能因應不同連接方式建構最佳組態，藉此實現通訊協同融合及網路節點終端化等應用發展。

聯發科認為，6G網路將推動更高通訊效能，藉此催生諸如全息影像通訊 (holographic communication)、觸覺通訊、數位分身 (digital twin、avatar)、更進階的遠距臨場技術 (telepresence)等，同時在資料傳輸速率也提升為現有5G網路的10到100倍，並且實現超低延遲使用體驗。

此外，包含7-24GHz，以及THz以下頻段都可能成為6G網路使用資源，讓總可用頻寬增加至50GHz以上，但同時也認為在更高頻段的訊號衰減問題，依然會是未來6G網路必須面臨挑戰，如同目前在5G網路使用的毫米波 (mmWave)，雖然可對應更高資料傳輸量，卻因為使用高頻段訊號傳輸資料，反而有傳遞距離較短與容易受干擾的限制。

而透過串接更多網路連接資源，聯發科預期6G網路將能實現面積更大的訊號覆蓋範圍，其中包含現有蜂窩式網路基地台難以覆蓋的偏遠地區，預期將能透過衛星訊號等資源銜接連接需求。

目前6G網路依然處於相當早期規劃，相關技術發展時程將依照國際電信聯盟無線電通信部門 (ITU-R)研擬時程進行，初步標準化工作可能會在2024年至2025年間開始，並且在2027年至2028年之間公布第一版標準，而聯發科強調將延續在5G網路領域的積極投入，持續在6G網路技術標準化及商用發展發揮其整合優勢，並且結合產官學研各界資源推動6G網路產業成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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