iPhone輸「1個功能」！網友比較一致認同：安卓好用多了

無論是iPhone的外觀、介面、系統，都受到一眾科技人的愛慕。不過，一名網友提及，唯獨iPhone的一個功能輸Android（安卓）系統，讓不少網友一致認同。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」提及，自己是iPhone使用者，但使用計算機程式時，兩個數字一旦相加減，馬上就會計算好答案，但後面還有很多數字需要輸入，他認為，為什麼不能輸入全部數字後，按「等於（=）」時再計算好答案；原PO也指出，計算機變橫向模式時，多了一堆用不到的按鍵，數字鍵變更小，反而不好用，無奈喊道「都沒有人覺得唉鳳的計算機很難用嗎？」

許多網友認同留言「重點按錯一個數字就要全部重來」、「我也覺得難用，我是拿安卓的來按」、「我用過安卓的，蘋果的的確不好用」、「真心覺得安卓的好用多了」、「真的難用，功能差安卓的」、「我也不習慣iPhone計算機超不好用」、「我覺得不好用，我用過安卓的，我很喜歡它能紀錄我key過的數字，要計算多筆時比較方便」。

但也有網友認為，這問題不太影響操作，「使用起來蠻讚的啊」、「反正我都只有用加減乘除而已，感覺沒差」、「轉橫向，其他功能就出來了，我覺得還不錯用」、「其實還可以，但我更希望iPad可以有自己的計算機…」、「其實你可以直接問Siri，它可以直接幫你算好」。

商品推薦