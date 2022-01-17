快訊

北市君悅飯店冒濃煙 消防急疏散200多人畫面曝光

空軍F-16V飛官殉職頭七！軍方尋獲小塊顱骨 將進行DNA比對

iPhone輸「1個功能」！網友比較一致認同：安卓好用多了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友提及，iPhone的一個功能輸Android系統，讓不少網友一致認同。 圖／ingimage
一名網友提及，iPhone的一個功能輸Android系統，讓不少網友一致認同。 圖／ingimage

無論是iPhone的外觀、介面、系統，都受到一眾科技人的愛慕。不過，一名網友提及，唯獨iPhone的一個功能輸Android（安卓）系統，讓不少網友一致認同。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」提及，自己是iPhone使用者，但使用計算機程式時，兩個數字一旦相加減，馬上就會計算好答案，但後面還有很多數字需要輸入，他認為，為什麼不能輸入全部數字後，按「等於（=）」時再計算好答案；原PO也指出，計算機變橫向模式時，多了一堆用不到的按鍵，數字鍵變更小，反而不好用，無奈喊道「都沒有人覺得唉鳳的計算機很難用嗎？」

許多網友認同留言「重點按錯一個數字就要全部重來」、「我也覺得難用，我是拿安卓的來按」、「我用過安卓的，蘋果的的確不好用」、「真心覺得安卓的好用多了」、「真的難用，功能差安卓的」、「我也不習慣iPhone計算機超不好用」、「我覺得不好用，我用過安卓的，我很喜歡它能紀錄我key過的數字，要計算多筆時比較方便」。

但也有網友認為，這問題不太影響操作，「使用起來蠻讚的啊」、「反正我都只有用加減乘除而已，感覺沒差」、「轉橫向，其他功能就出來了，我覺得還不錯用」、「其實還可以，但我更希望iPad可以有自己的計算機…」、「其實你可以直接問Siri，它可以直接幫你算好」。

Siri iPhone

延伸閱讀

佛跳牆什麼料最沒用？網一面倒指「2食材」：毀了整鍋

捷運遇個人物品霸佔空位 網友勸「不要開口比較好」

跟女友父母打牌要放水嗎？網友提醒：牌品比較重要

兒子許願吃100個甜甜圈 日爸用「3D列印」幫他夢想成真

相關新聞

iPhone輸「1個功能」！網友比較一致認同：安卓好用多了

無論是iPhone的外觀、介面、系統，都受到一眾科技人的愛慕。不過，一名網友提及，唯獨iPhone的一個功能輸Android（安卓）系統，讓不少網友一致認同。

外媒秀iPhone 13 Pro電池評測 續航時間曝光

iPhone 13 Pro雖然已經上市將近4個月了，但相關評測還是陸續曝光，日前評測網站DxOMark公布iPhone 13 Pro的電池測試結果，續航時間可達2 天 5個小時，評比分數為76分。DxOMARK 表示，與iPhone 13 Pro相同等級的機型裡，它的電池容量只有3,095mAh，算是其中電池最小的一款手機，但它的表現仍取得不錯的成績。

電費多少用LINE隨時查！NextDrive家庭能源管理服務 供1萬名用戶免費智慧升級

以更智慧、更科技的方式輕鬆節省更多能源，是這個世代的重要課題之一。NextDrive聯齊科技與台灣電力公司共同宣布推出新...

鎖定年輕族群 魅藍10將吸引更多入門款需求者

去年確定回歸的魅藍品牌，在推出第一款真無線降噪耳機之後，稍早宣布推出新款以魅藍10為稱的4G連網手機產品。

醫美級自拍效果！vivo V23、23e聯袂登台 同步推出性價比新機vivo Y55

今年1月初於印度揭曉的vivo V23系列，今日 (1/14)正式在台上市，強調提供「微整形」般醫美等級自然美顏效果，並且提供客製化自拍需求。此外，vivo V23更標榜在機身背蓋採用Fluorite AG螢石玻璃磨砂技術，並且導入全新光致變色設計，讓背蓋色彩可在陽光下變化，或是透過紫外線燈照射後呈現喜愛造型圖案。

自拍超強！vivo V23 5G配備5000萬畫素前置廣角雙鏡頭

視覺內容成為社群時代重點，獨特且自然的美已成為年輕世代拍照新趨勢。vivo推出全新vivo V23 5G系列自拍旗艦手機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。